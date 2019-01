Un 2018 la dublu pentru 5 to go! 40 de cafenele noi deschise și cifră de afaceri de 2 ori mai mare față de anul precedent

Milioane de cafele vândute, peste 20.000 de clienți care trec pragul zilnic lanțului de cafenele 5 to go și nu mai puțin de 40 de locații deschise numai în 2018, dintr-un total de 100 de la lansarea în 2015! În 2018, cifra de afaceri a ajuns la 5.5 milioane de euro la nivelul întregului grup 5 to go, aproape dublă față de anul precedent, când a însumat 2.8 milioane de euro. În plus, obiectivul de creștere a numărului de locații până la 100, la finele lui 2018, a fost îndeplinit cu succes, cu 2 luni mai devreme, iar 5 to go a cucerit două noi orașe anul precedent, Târgoviște și Câmpina, și și-a extins prezența în alte două orașe, Constanța și Iași.

4 ani de proiecte, campanii, concepte creative și milioane de cafele vândute echivalează cu munca, dăruirea, pasiunea și satisfacțiile tuturor ideilor frumoase puse în practică de Radu Savopol și Lucian Bădilă, fondatoriii 5 to go, și echipa lor, cei care au cucerit iubitorii de cafea din România în ultimii ani.

Povestea 5 to go a crescut an de an. Dacă 2015, anul în care a intrat pe piața din România, a fost un an al curajului și al încrederii, 2016 a venit cu consolidare și experimente, ca 2017 să fie despre extindere și perfecționare, iar povestea lui 2018 să se scrie cu recunoaștere, 5 to go primind titlul de cea mai bună cafenea din România la HORECA AWARDS 2018.

”Când mă uit în urmă și văd cât de frumos a crescut 5 to go, cât de mulți iubitori de cafea ne apreciază și ne încurajează, nu ai cum să nu ridici ștacheta pentru anii ce vor urma. Așadar, anul 2019 va fi un an al provocărilor, în care ne dorim să extindem gama de produse, crescând și valoarea medie a unui bon, și să dezvoltăm concepte noi de locații. Și, obiectivul pentru următorii doi ani este să deschidem încă 100 de unități 5 to go în România, dar și să trecem de granițele țării.

Calitatea este o preocupare continuă pentru noi, așa că în 2019 vom investi într-o platformă de e-learning care va face mai rapid procesul de învățare a noilor barista, de acomodare cu standardele de rețea și de perfecționare”, a precizat Radu Savopol, co-fondator 5 to go.

”Proiecte inedite și cât mai multe francize, asta-mi doresc eu să se întâmple cu 5 to go în 2019, după un 2018 creativ și neașteptat de frumos! Am dezvoltat trei noi concepte în anul precedent, Divizia Mobilă, Coffee Spot și Drive Thru, am adăugat în meniul nostru gama de siropuri Private Label și gama Coffee for Home și am consolidat prietenia cu comunitatea 5 to go. Zilnic, sute de clienți ne trimit fotografii și ne transmit că diminețile lor sunt mai frumoase atunci când știu că în drumul lor se pot opri în cafenelele noastre. Deseori primim mesaje în care ni se arată bucuroși că vom deschide o locație într-o anumită zonă, sau chiar ei sunt cei care ne propun să venim și în anumite cartiere sau orașe. Asta ne face să ne dorim an de an mai mult, să oferim, să zâmbim și să le mulțumim pentru prietenia lor!”, a declarat Lucian Bădilă, co-fondator 5 to go.

Anul 2019 a început în forță, cu lansarea unui nou concept, Coffee Studio by 5 to go, marcată prin deschiderea unei noi locații, la parterul IRIDE Business Park. Aici, iubitorii de cafea sunt îmbiați să petreacă timp cu prietenii, în compania unei cafele bune, alături de o gamă extinsă de produse complementare.

Designul inedit al paharelor, inspirat din pop art, este un element definitoriu al brandului 5 to go. Mr. Big, Mr. Latte și Ms. Espresso sunt cele 3 personaje deja celebre care au dat viață cafelei 5 to go și alături de care orice moment al zilei e special. În 2018, a fost creată o gamă personalizată pentru câteva proiecte realizate în colaborare cu Nemira, Art Safari, Valentine’s Day sau Aplicația Mobilă 5 to go. Dar asta nu e tot. Parteneriatul cu Banca Transilvania în proiectul pilot de mobilitate electrică UberGREEN, serviciul de transport cu mașini 100% electrice, cu comedia românească ”Pup-o, mă!” sau proiectul caritabil ”Barista pentru o zi”, dezvoltat de 5 to go pentru a susține Asociația ”Bulgăre de lumină” sunt alte câteva dintre acțiunile care definesc povestea 5 to go în 2018.