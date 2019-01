Cauti cele mai bune masini de inchiriat in Bucuresti? Le gasesti pe EvoGO

La EvoGo suntem o echipa de persoane dedicate pentru a va oferi o experienta cat mai placuta in cursul unei calatorii in Bucuresti. Intelegem ca oamenii inchiriaza masini din mai multe motive, fie ca este vorba despre afaceri, excursii tip week-end break sau calatorii de vacanta, astfel incat dorim sa ne asiguram ca avem tot ce aveti nevoie.

Acest lucru se reflecta in flota de masini oferita,de la masini de inchiriat compacte, excelente pentru cuplurile care doresc o optiune mai mica si economica, pana la microbuze cu 9 locuri, perfecte pentru grupuri mici sau familii mari.

Ne straduim sa oferim cele mai bune oferte de inchirieri auto, pentru ca scopul nostru este sa fim in pas cu cerintele clientilor in continua miscare. Speram sa livram intotdeauna cele mai bune masini de inchiriat Bucuresti, plus valoare si servicii incontestabile de care suntem cu adevarat mandri.

Incercam sa oferim servicii de rent a car rapide si de incredere, incepand cu un proces facil de rezervare online si pana la sfaturi in ceea ce priveste utilizarea si condusul masinilor in Bucuresti.

Personalul nostru calificat va va oferi cu placere detalii cu privire la orice nelamurire pe care o aveti. Avantajele inchirierii unei masini in scop personal sunt evidente, deoarece puteti determina programul si traseul real al unei zile sau a unui concediu, in loc sa va limitati intotdeauna la cursele de taxi sau la programele si rutele liniilor de transport in comun.

Folosirea unui vehicul inchiriat va ajuta sa descoperiti zonele mai putin vizitate ale Bucurestiului pe care multi turisti nu le vad si va pot oferi independenta de a va schimba planurile in cazul aparitiei unor probleme. In plus, fata de aceste beneficii, cui nu-i place sa isi controleze de unul singur programul intr-o calatorie?

Cu toate acestea, calatoriile in capitala pot fi destul de dificile, iar strazile pot pune probleme chiar si soferilor experimentati. Traficul este de obicei intens in zona metropolitana sau chiar pe caile rutiere periferice, si este usor sa va pierdeti, mai ales cand nu aveti un sistem de navigare prin GPS cu harti actualizate.

Exista multe puncte de luat in considerare in acest sens, cum ar fi costul combustibilului precum si timpul de calatorie, insa inchirierea unui automobil este cea mai buna solutie. Leasingul operational este recomandat pentru cei care intentioneaza sa foloseasca masina pe termen lung (mai mult de 90 de zile), evitand astfel stresul si timpul pierdut cu drumuri pentru plata taxelor si impozitelor, mentenanta, asigurari, etc.

De exemplu, clientii care sunt persoane juridice ar putea sa se gandeasca la folosirea in sistem de leasing a unui vehicul, astfel beneficiind in principal de avantajele care vin cu el, dar fara atat de multe obligatii si cheltuieli ca si cu masina proprie. Tipul de automobil pe care il alegeti depinde si de genul de activitati pe care intentionati sa le faceti in vacanta sau concediu, deoarece o deplasare cu copiii va presupune un program dferit fata de cel desfasurat de un grup de adulti care sunt intr-o delegatie sau calatorie de afaceri.

Daca veti calatori intr-un grup de mai multe persoane, pe distante mai lungi sau chiar in unele zone mai problematice din oras dn punct de vedere al drumurilor, veti avea nevoie de un automobil cu tractiune integrala. Luati in considerare inchirierea unui vehicul cu tractiune pentru toate cele 4 roti in cazul in care urmeaza sa mergeti pe astfel de drumuri care au gropi si pe care este nevoie de vehicule cu putere sporita, deci in zonele unde este destul de greu sa calatoriti pe aceste tipuri de trasee fara un SUV.

La EvoGo se pot gasi atat optiuni cu masini puternice compacte, cat si de dimensiuni mai mari. Vehiculele compacte tind sa fie mai silentioase, sa aiba un consum de combustibil mai scazut si sa obtina un raport de putere mai eficient fata de gabaritul masinii. Acestea pot fi potrivite pentru deplasari de pana la 4 sau 5 persoane si sunt indicate in calatoriile cu familia.

SUV-urile de dimensiuni mari tind sa fie mai masive si mult mai puternice. Ele au o aderenta mult mai mare la sol, un motor mai puternic si considerabil mai mult spatiu interior. Datorita acestui lucru, aceste masini pot fi mai indicate pentru drumuri cu denivelari sau atunci cand clientii calatoresc in grupuri mari.

Majoritatea SUV-urilor au patru usi si vor avea o capacitate de transport intre patru si sapte persoane. Pe de alta parte, datorita centrului lor de greutate superior, SUV-urile de dimensiuni mari au o vizibilitate mai buna in timpul mersului, ceea ce la confera o experienta de calatorie excelenta. Daca va ganditi sa va mentineti traseul de-a lungul rutelor relativ circulate ale Bucurestiului, un vehicul compact sau de dimensiuni medii va fi cel mai indicat.

Locatiile centrale si cu trafic intens se potrivesc cu masini mai mici, la fel ca multe zone din jurul centrelor de business. Drumurile moderne urbane sunt potrivite pentru acest tip de vehicule care au tractiune pe doua roti si care nu sunt recomandate pentru traseele accidentate. Vehiculele compacte vor fi cea mai ieftina si mai accesibila alegere, desi unele dintre ele sunt si de tip berlina.

Masinile din categoria superioara tind sa fie mai apreciate de unele persoane decat cele compacte, iar acestea sunt de obicei sedanuri de pasageri avand, de asemenea, motoare mai mari. Ca urmare, consumul de combustibil este mai ridicat, insa autoturismele mai masive au un habitaclu mai generos si sunt mai bune pentru calatorii cu o multime de bagaje.

O alta alegere de calitate de la EvoGo sunt vehiculele van sau monovolum, ele fiind cele mai spatioase automobile, ideale pentru grupurile mari de turisti. Van-ul ar trebui sa fie utilizat in aceleasi zone ca si o masina mica sau chiar una de dimensiune medie. Majoritatea au sisteme de tractiune pe doua roti si, de asemenea, au capacitati foarte reduse de deplasare pe teren accidentat, dar excelente pentru sosele.

In general, acestea pot gazdui un numar de pana la 9 persoane si au tendinta de a consuma mai mult combustibil dar, la fel ca SUV-urile de dimensiuni mari, ofera o experienta excelenta de calatorie datorita interiorului lor extrem de generos. Toate vehiculele inchiriate includ caracteristici de baza pentru confort si utilitate, cum ar fi aer conditionat, servodirectie, geamuri si incuietori electrice, airbaguri, impreuna cu un player si radio pentru fisierele audio.

Optiunile de condus manual si automat pe benzina sau motorina sunt disponibile in functie de fiecare categorie de vehicule. De asemenea, autoturismele oferite pentru inchiriere includ un kit de siguranta pentru incidente rutiere care consta din cabluri de legatura, franghie, triunghiuri de drum si un stingator de incendiu.

Un gadget preferat si recomandat de orice expert care trebuie adaugat la inchirierea vehiculului dvs. este sistemul de navigatie prin GPS. Caile rutiere din zonele limitrofe ale Bucurestiului au tendinta de a fi complicate si frecvent se intampla sa nu aiba semne stradale corespunzatoare. Din aceasta cauza, este destul de usor sa va pierdeti atunci cand nu aveti o harta actualizata sau o unitate GPS atasata masinii.

Un astfel de dispozitiv va va economisi timp si va va scuti de o gramada de probleme. Se recomanda utilizarea unitatilor GPS oferite de compania de inchirieri auto in loc sa descarcati diferite harti auto din surse indoielnice de pe Internet, deoarece prin aceasta metoda veti fi la curent cu noi rute, precum si cu cele mai recente modificari ale drumurilor.

Din acest motiv, daca stiti deja exact unde va veti indrepta, fie ca este vorba despre destinatii sau hoteluri, atunci cand va ridicati autovehiculul, veti gasi locatiile respective in dispozitivul GPS, iar acest lucru va va scuti de problemele cauzate de deplasarea spre o destinatie gresita. O modalitate foarte buna de a suplimenta navigatia prin GPS este prin utilizarea aplicatiilor mobile.

Calatorii care au un telefon inteligent si un plan mobil de date pot descarca cu usurinta aceste programe de trafic si navigatie bazate pe o comunitate numeroasa pentru a avea informatii actuale despre drumuri, rute, nereguli, blocaje de trafic, constructii si multe altele. Aplicatiile respective vor avea totusi nevoie de o conexiune la Internet pentru a identifica initial rute, precum si eventuale obstacole.

De aceea, multi dintre experti sugereaza sa le folositi pentru a va planifica ruta in timp ce va aflati la hotel sau chiar inainte de a incepe sa conduceti, iar odata ce nu mai aveti acces la Internet, rutele dvs. vor fi stocate in memoria dispozitivului mobil. Cu toate acestea, unele zone nu au semnal pentru conexiuni online, prin urmare se recomanda sa utilizati aplicatiile ca sistem suplimentar de navigatie pentru aparatul GPS al masinii.

Vizitatorii pot achizitiona, de asemenea, harti rutiere pentru majoritatea traseelor turistice din tara, inclusiv cele din Bucuresti. Exista mai multe motive pentru inchirierea unei masini in vacanta, printre care cel mai important este daca ca nu aveti masina proprie la dispozitie.

Sunt multe persoane care nu calatoresc foarte mult si considera ca este mai ieftin sa inchirieze o masina atunci cand au nevoie de una decat sa o cumpere si pentru care sa plateasca numeroase taxe, inchiriind un vehicul care va fi utilizat numai pentru situatiile care cer deplasari. Astfel, pentru aceste persoane este mult mai rentabil sa apeleze la firmele de rent a car doar atunci cand au nevoie.

Un alt motiv este ca masina dvs este prea mica pentru o vacanta de familie, iar prin gasirea celei mai bune oferte de masini de inchiriat Bucuresti cu EvoGo puteti merge in vacanta cu un SUV nou sau masina cu tractiune integrala, care poate transporta nu numai familia dvs, dar si toate bagajele ori alte accesorii care sunt necesare intr-o vacanta prelungita.

In cazul in care veniti dintr-o destinatie prea indepartata din tara sau strainatate pentru a ajunge in capitala cu propria masina, este recomandat sa inchiriati un vehicul chiar de la aeroportul Otopeni. Acesta este unul dintre motivele majore pentru care multi oameni opteaza pentru inchirierea de masini in Bucuresti, fiind vorba despre distante mult prea mari pentru a putea conduce peste tot intr-o perioada scurta de timp.

Elementele precizate in paragrafele anterioare sunt cateva dintre lucrurile de care ar trebui sa tineti cont atunci cand luati in considerare serviciile de inchiriere si este necesar sa sa va asigurati ca oricare dintre acestea este relevanta pentru dvs. Cu EvoGo puteti ridica un automobil dintr-o anumita locatie si sa il returnati la alta, conform unui orar pe care il alegeti in avans, fara costuri suplimentare.