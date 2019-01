Aplicabilitatea extinsa a furtunelor hidraulice in domenii vaste

Rolul indeplinit de furtunele hidraulice in diverse domenii de aplicabilitate este unul bine determinat, acestea fiind indispensabile pentru o functionare optima a aplicatiilor specifice. Se folosesc astfel de solutii intr-o multitudine de cazuri si mai ales acolo unde utilajele de debitare ce au la baza un sistem hidraulic utilizeaza amestecuri de nisip si apa ori alte tipuri de agenti corozivi. Misiunea acestora este de a decupa materiale diverse, ca de exemplu foile de metal care prezinta o grosime de ordinul centimetrilor.

Este o operatiune ce se refera la presiunea la care se elimina amestecul mentionat spre utilajul in cauza. Traseul pe care acesta il urmeaza este complex si se realizeaza prin furtune hidraulice. Ulterior se elimina printr-un orificiu, care dupa caz are dimensiuni mai mici sau mai mari. Este vorba despre gama de furtune concepute in ideea de a face fata unor presiuni extreme, care pot atinge ordinul sutelor de bari.

In intampinarea celor care lucreaza cu utilaje ce au capacitatea de a debita materiale ce prezinta un nivel de rezistenta deosebit vin specialistii Tehnovest. Acestia pun la dispozitia publicului larg o multitudine de optiuni constand in furtune hidraulice profesionale, fabricate special pentru a rezista la presiuni colosale. Pe site-ul tehnovest.ro se regasesc acestea, alaturi de specificatii tehnice ce vor ajuta utilizatorii sa realizeze o alegere inspirata.

Desigur ca lista de exemple referitoare la domeniile de intrebuintare ale acestor furtune este una extinsa, si se refera atat la utilaje, cat si la echipamente care actioneaza cu substante aflate sunt anumite presiuni.

Caracteristicile furtunelor hidraulice si alte aspecte ce le vizeaza

Pentru a putea face achizitia corecta a acestui tip de furtun, fiecare trebuie sa cunoasca o serie de aspecte ce le priveste. Care este modalitatea prin care acestea reusesc sa faca fata presiunilor extreme la care sunt supuse? Este vorba despre compozitia materialelor din care sunt confectionate.

Majoritatea furtunelor hidraulice au in dotare tubul din PVC, invelit in materialul din cauciuc. Pentru a putea raspunde asa cum trebuie presiunii la care vor fi supuse, articolele dispun de un tub intarit, care dispune de cateva straturi de protectie pentru a rezista in timpul functionarii. Se realizeaza de altfel ranforsarea lor prin camasile plasa, din materiale metalice. Acestea se insereaza in furtun. Dupa scopul intrebuintarii, utilizatorii se pot orienta dupa modele care dispun si de protectii extra, de genul intariturilor tubulare sau tesatura.

Caracteristicile pe care le pot prezenta furtunele hidraulice difera mai ales dupa destinatia utilizarii. Acolo unde se doreste o rezistenta sporita la presiune, recomandarea specialistilor Tehnovest se refera la modelele care au straturi alternate de PVC, tesatura si cauciuc.

In ideea de a bifa alegerea corecta in raport cu proiectul sau aplicatia ce o necesita, raportarea la o serie de detalii este esentiala in ceea ce priveste functionalitatea si randamentul ulterior. Dintre acestea amintim: diametrul tubului, grosimea, respectiv modalitatea in care se realizeaza imbinarea in aplicatie. Referitor la acest din urma aspect, poate fi vorba espre o imbinare clasica, ce are la baza filetul pe cotitura. Cu toate acestea, ar putea fi cazul unor racorduri si imbinari fabricate pentru a asigura functionalitatea optima a unor aplicatii speciale.

Va dicta eficienta furtunului modul in care va fi intrebuintat, precum si natura substantei transportate. Acesti doi factori sunt neaparat de urmarit pentru a face o investitie potrivita. In unele cazuri numai un furtun personalizat poate face posibila functionarea sistemului. In cazul constructiilor, de exemplu, respectiv a utilajelor specifice, sunt necesare pistoane hidraulice. In dotarea lor intra furtunele care transporta uleiul dedicat din compresor in pistoane. Dupa tipul aplicatiei, poate fi vorba despre substante gazoase sau fluide.

Pentru cei care vizeaza achizitia unor furtune hidraulice, recomandarea specialistilor Tehnovest este de a avea in vedere totalitatea solicitarilor la care ar putea fi supuse. Nu este vorba doar de rezistenta la presiuni. Daca aplicatia ruleaza intr-un mediu coroziv, de exemplu, solicitarea chimica sau mecanica ar putea fi de asemenea una sporita.

Alte situatii in care sunt necesare furtune hidraulice pot fi:

Transportarea lichidului de frana in cadrul mecanismului de franare, in sistemul specific

Racordarea unei pompe de presiune la cricul pneumatic

Presele hidraulice

Domeniile de aplicabilitate a furtunelor hidraulice alcatuiesc o lista mult mai lunga de exemple. Cei care doresc sa beneficieze de calitate si rezistenta cand vine vorba despre astfel de produse gasesc solutii variate pe tehnovest.ro.