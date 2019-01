32 de echipe din programul BRD FIRST Tech Challenge Romania participă la meciurile demonstrative de robotică de la Timișoara

Timișoara găzduiește cea de-al doilea demo de robotică din acest an

Reprezentația va avea loc la Universitatea de Vest din Timișoara

Evenimentul va reuni 32 de echipe BRD FIRST Tech Challenge Romania

Elevii pasionați de robotică se apropie cu pași repezi de Campionatul Național. Sâmbătă, 19 ianuarie, la Universitatea de Vest din Timișoara va avea loc cea de-al doilea demo de robotică din acest an, la care vor participa nu mai puțin de 32 de echipe din programul BRD FIRST Tech Challenge Romania, implementat în România de Asociația „Nație Prin Educație”. Aceste evenimente de antrenament sunt foarte importante tocmai pentru că le oferă șansa elevilor de a vedea cum se descurcă pe teren robotul pe care l-au pregătit pentru cel de-al treilea sezon al celebrei competiții.

Echipele care vor participa la demo sunt: Xeo (Alba Iulia), Team Davos (Timișoara), WizzTech (Timișoara), TeamOriginals (Timișoara), CSH (Timișoara), Harambe Cartel (Arad), Muschetarii (Arad), WireImpulse (Arad), DeltaForce (Arad), Bolts and Gears (Bistrița), Rubix (Blaj), Bots Brain (Calafat), HYPE (Cluj-Napoca), Soft Hoarders (Craiova), RaSky (Craiova), NRG Robotix (Deva), DecebalTech (Deva), Cyber 2.0 Warriors (Deva), The Emperor (Drobeta-Turnu Severin), RobotX (Hunedoara), RobotY (Hunedoara), PEAKY Robotics (Ineu), Little Future Robots (Jimbolia), LTCDMNrobotics (Moldova Noua), GoRobo (Oradea), Wafy (Petrila), Bionic Royals (Râmnicu Vâlcea), Gear Maniacs (Sibiu), Robotica CNRG (Slatina), Tea-Borgs (Târgu Jiu), Bliss (Timișoara), Brainstorms (Zalău).

Meciurile demonstrative vor continua ulterior la Cluj și București, iar competiția dintre elevi va deveni tot mai strânsă odată cu regionalele de calificare, din luna februarie. Finala Națională are loc la Sala Polivalentă din București, între 22 și 24 martie, iar echipele care vor reuși performanța de a se clasa pe primele patru locuri vor pleca în Detroit, SUA, la Finala Mondială FIRST Tech Challenge.

Programul educațional BRD FIRST Tech Challenge Romania este adus în România de către Asociația „Nație Prin Educație”, cu licență de la FIRST USA (For Inspiration and Recognition of Science and Technology), cea mai mare structură ONG din domeniul roboticii și educației STEM.