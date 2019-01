Tendinte de marketing si optimizare seo pentru 2019

Modul in care gestionati afacerea online de azi, poate sa nu functioneze la fel de bine si maine. Acest lucru este de fapt valabil pentru toate tipurile de marketing si pentru optimizare seo, in orice moment. Companiile ar trebui sa urmareasca tendintele importante din marketing – pentru ca se adapta si a experimenta ce forme ofera cele mai bune rezultate pentru ele.

In 2019, cel mai probabil veti auzi des despre inteligenta artificiala, despre marketingul de influenta, realitate virtuala si alte concepte noi de marketing si publicitate. Dar unele din acestea s-ar putea sa nu aiba un impact atat de rapid, ci sa se impuna in cativa ani.

Deci haideti sa ne concentram pe lucruri mai practice. Iata cinci tendinte de marketing online si optimizare seo de care afacerea dumneavoastra ar trebui sa tina cont in anul care urmeaza. Niciuna din ele nu este noua, dar ar trebui ca toate sa fie eficiente.

1. Performanta site-ului pentru marketing si optimizare seo.

Marketerii participa de ceva vreme in dezvoltarea si designul unui site. Ar trebui sa va ganditi serios la acest lucru. Departamentul de marketing controleaza de obicei continutul site-ului, gestioneaza optimizarea pentru motoarele de cautare, defineste layoutul si experienta de navigare.

Sigur, ar trebui ca aceasta sa fie o persoana tehnica, scriitor de cod, care depune multa munta. Dar pana la urma marketingul ia cele mai importante decizii in multe companii.

In 2019, va puteti astepta ca monitorizarea performantei site-ului sa devina de asemenea o sarcina importanta de marketing – ca si extensie a experientei utilizatorului si SEO.

Dupa cum spunea Edwin Toonen in aprilie 2017, potrivit lui Google, timpul necesar pentru incarcarea unei pagini cu destinatie mobila era atunci de 22 de secunde. Comparati acest timp cu 3 secunde – de atat au nevoie utilizatorii pentru a se decide daca raman sau nu pe o pagina pana se incarca. Utilizatorii sunt nerabdatori. Vor ceva si vor instant. Viteza de incarcare a paginii este importanta pentru SEO, dar este si mai importanta pentru experienta utilizatorului, pentru conversia si satisfactia generala a clientilor.

Google a transformat viteza de incarcare a paginii intr-un factor de ranking. Cele mai bune site-uri de comert electronic vor utiliza aplicatii web progresive si pagini mobile accelerate.

2. Cautarea vocala pentru marketing si optimizare seo.

In Septembrie 2014, Andrew NG, CEO la cel mai mare motor de cautare in China a prezis ca in 5 ani, cel putin 50% din toate cautarile vor fi vocale sau prin imagini. In acel moment 10% din interogarile lor erau vocale.

Deja cu putin timp inainte de 2018 tehnologia vocala era gata sa patrunda in toate aspectele vietii noastre – acasa, la serviciu si pe drum. Smartphone-urile si difuzoarele inteligente conduc toate spre extinderea cautarilor vocale.

Acum, haideti ca conectam toate aceste lucruri. Daca un procent mai mare de interogari de cautare sunt vocale si nu textuale, marketingul trebuie sa optimizeze nu doar la nivel de text, ci si la nivel vocal.

3. Marketingul de continut pentru optimizare seo

Poate fi usor sa uitam ca marketingul de continut, asa cum il stim, este inca un fenomen relativ nou. Unul din cei mai cunoscuti scriitori pentru Forbesc spunea ca de cativa ani, comerciantii au gestionat continutul ca un proiect aparte. Avea mai degraba un rol suplimentar, decat unul esential – ceva de facut cand ai timp pentru ca implica responsabilitati si metode clasice de lucru.

Acest lucru s-a schimbat. Daca in trecut marketingul sustinea conversatiile unilaterale, brandurile de succes stiu ca marketingul de continut deschide usa spre dialog – conversatii in ambele sensuri (cu implicarea publicului).

Din ce in ce mai mult, marketingul de continut ajuta companiile de comert electronic sa se implice in relatiile cu clientii, sa furnizeze informatii si in cele din urma sa vanda produse. SEO si marketingul de continut au devenit foarte stranse intre ele.

In 2019 marketingul de continut va continua sa creasca si va deveni o parte importanta a marketingului de comert electronic. Continutul poate ca nu pare o noua tentinta de marketing si optimizare seo, dar este in crestere, iar in 2019 se va impune cu desavarsire.