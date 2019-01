Uleiul de macese aliatul frumusetii tale

Un remediu natural si realmente miraculos pentru piele se dovedeste a fi uleiul de macese, datorita efectelor sale benefice pentru ten oferite de numeroasele vitamine, minerale si oligoelemente din compozitia acestuia, printre care: vitamina E, vitamina C, vitamina A, dar si betacaroten.

In continuare va vom prezenta beneficiile uleiului de macese si modalitatea de utilizarea a acestuia.

Hidrateaza intens pielea

Fiind bogat in acizi grasi esentiali, uleiul de macese este excelent pentru hidratarea pielii, fiindca penetreaza cu usurinta straturile profunde ale pielii crescand substantial nivelul de hidratare. De asemenea, uleiul de macese este cunoscut sub denumirea de “ ulei uscat” pentru ca se absoarbe foarte rapid in piele.

Estompeaza cicatricile

Acizii grasi esentiali din uleiul de macese, au rolul de a imbunatati aspectul pielii si de a reduce cicatricile si semnele, stimuland in acelasi timp regenerarea pielii la nivel celular.

Reduce rozaceea

Petele rosii de la nivelul pielii sunt cunoscute sub denumirea de rozacee, iar pentru aceasta afectiune uleiul de macese este extrem de util datorita proprietatilor sale antiinflamatoare.

Estompeaza atat cearcanele, cat si pungile de sub ochi

Continutul bogat de vitamina C din compozitia uleiului de macese face ca acest ulei sa fie un remediu eficient pentru tratarea pungilor de sub ochi, dar si pentru cearcane, datorita efectelor sale antiinflamatoare si antioxidante care au rolul de a reduce inflamatia de la nivelul pielii sensibile de sub ochi.

Reduce ridurile si ofera fermitate

Datorita efectelor antioxidante, uleiul de macese are proprietati antiimbatranire. Prin continutul de vitamina A si vitamina C liniile fine si ridurile vor fi reduse considerabil, vitamine responsabile pentru productia si dezvoltarea noilor celule. Se maseaza pe piele de doua ori pe zi.