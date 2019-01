Cum sa va organizati viata pentru a gasi mai mult timp

Toata lumea pare sa se planga ca este ocupata in zilele noastre. Nu este o surpriza avand in vedere bogatia de informatii, activitati si oportunitati pe care le avem la indemana in comparatie cu doar cateva decenii in urma, dar inseamna ca una dintre cele mai pretioase resurse – timpul – devine chiar mai greu de controlat.

Acestea fiind spuse, exista oameni care realizeaza lucruri uimitoare in fiecare zi in aceleasi 24 de ore pe care le avem cu totii la dispozitie.

Ce este foarte important pentru tine?

Intrebarea este daca esti ocupat sa faci lucrurile care sunt cu adevarat importante pentru tine sau daca iti gasesti zilele pline de vampiri de timp nesfarsite. Pentru mai multe informatii, consultati Cum puteti imbunatati viata prin descoperirea dvs. de ce, care merge in detaliu cu privire la concentrarea asupra a ceea ce este cu adevarat important pentru dvs.

Cum sa va organizati viata pentru a va maximiza productivitatea

Iata un simplu exercitiu de a va uita unde va este timpul intr-o zi obisnuita si de a va ajuta sa prioritizati lucrurile importante:

Scoateti o bucata de hartie si impartiti-o in 3 sectiuni:

In prima sectiune scrieti „Somn – 8 ore” sau orice alt numar este pentru dvs.

In al doilea rand scrie „Lucru – 8 ore”

Acum, in caseta finala, scrieti urmatoarele lucruri si timpul pe care il petreceti pentru acestea:

Lucruri pe care trebuie sa le faceti (dus, naveta, mancare etc.)

Lucruri pe care vrei sa le faci (activitati, timp cu familia etc.)

Alte lucruri pe care le faceti in prezent (TV, Facebook, etc)

Orice altceva care iti fura timpul in fiecare zi.

Acum va intrebati, pur si simplu, daca sunteti multumit de locul in care va asteapta timpul in celelalte 8 ore. Daca doriti sa aveti mai mult timp sa va petreceti pe hobby sau cu familia, dar gasiti ca petreceti cateva ore in fata televizorului in fiecare seara, atunci ati putea dori sa schimbati asta.

Acest exercitiu este conceput pentru a ne arata locurile in care scurgem timp in activitati in care nu ne pasa. La sfarsitul zilei, depinde de tine modul in care va structurati viata.