Startul planurilor de vacanta – de ce early booking este mai bun decat last minute

De cand au aparut conceptele de tip early booking si last minute in materie de vacante, romanii au inceput sa simta gustul adevarat al turismului. Se bucura de oferte de preturi si pot ajunge in destinatii exotice, cu putina organizare. Inca de la inceput de an incepe startul organizarilor e acest gen, pachetele de tip early booking fiind un real succes.

Ca o completare a acestor avantaje vine si pretul, cu mult mai accesibil in sistem early booking sau last minute. Unele agentii permit plata in rate, iar pana la momentul plecarii este mai convenabil pentru solicitant sa achite restul de plata.

Early booking incepe din prima luna a anului

Chiar daca sezonul rece domneste in Romania, dorul de duca pe alte meleaguri este numaidecat intalnit. Pe sistem early booking, inca din prima luna din an se pot alege pachete turistice pentru destinatii turistice. Agentiile de profil se intrec in oferte, astfel ca de la vacante exotice cu Ika Turism si pana la cele clasice sau in zone montane, exista de toate pentru toate gusturile.

Oferta de tip early booking ofera avantajul unei mai mari selectii de preturi. Analiza o poate face solicitantul, fara presiunea timpului sau a banilor. Spre exemplu, cand vine vorba de oferte Thailanda Ika Turism preturile sunt variate, incepand cu putin peste 800€ si ajungand pana la 1200€, dar include 9 nopti de cazare, in perioada de varf, iunie-iulie.

Early booking inseamna de asemenea posibilitatea de a alege locurile din avion, fiind printre primii ocupanti. Este suficient timp si pentru a stabili mai detaliat ce tipuri de activitati se vor desfasura in vacanta. Altfel spus, exista timp berechet pentru a planui in tihna.

Pentru cei care au familie, un job stabil, perioade scurte de timp pentru vacanta sau au o idee anume despre unde isi doresc sa ajuna in urmatoarea vacanta atunci ofertele early booking sunt recomandate. Selectia de oferte si preturi va fi un avantaj din start. Ideea este de a nu face vreun compromis, de a dori o anumita camera in hotel, de a avea anumite pretentii sa spunem, ce pot fi acoperite de graba de a fi printre primii care isi rezerva biletele pentru o anumita vacanta.

Desi pare un stereotip deja ca printre cele mai bune oferte sunt cele de tip last minute, aici comit multi turisti greseli frecvente. O rezervare timpurie asigura in schimb reduceri substantiale, dar si mai mult decat atat alte beneficii – contorizate fie prin mese gratuite sau locuri gratis pentru copii, o noapte de cazare extra etc. Pana la decizia finala compararea ofertelor este un alt atu, pentru a fi totalmente convins de ceea ce urmeaza sa fie vacanta de vis.

Profilul doritorilor de early booking

Au inceput deja sa se formeze anumite stereotipuri, cum ca cei mai aventurosi dintre turisti prefera mai degraba ofertele last minute, fiind mai spontani. Early booking este de fapt o oferta pentru toata lumea sau cel putin pentru toti cei care au cel putin un concediu pe an. An de an si mai ales vara, cand vine perioada concediului si nimic nu este programat sau preturile sunt foarte mari va fi mereu o lectie despre avantajele unui early booking.

Doritorii trebuie sa stie ca niciodata nu este prea devreme, dar nici prea tarziu, sa se gandeasca la urmatoarea vacanta. Astfel de perioade sunt benefice pentru psihic de asemenea, sunt o cale de autocunoastere, de relaxare, de experienta si de creare a unor amintiri unice. Aceasta evadare din cotidian se presupune ca trebuie sa fie o relaxare binemeritata si pe gustul fiecaruia. Asadar, alegerea trebuie sa tina cont de personalitatea fiecaruia.

O agentie aleasa ar trebui sa dispuna de mai multe pachete, cat sa fie posibila comparatia. Ika Turism spre exemplu isi intampina turistii cu varietate de preturi si pachete ce acopera orice perioada a anului. Printre cele mai dorite destinatii exotice se numara Thailanda, celebra Tara a Surasului. O astfel de alegere ii poate costa pe doritori chiar si mai bine de 1000€, incluzand insa toate taxele, 9 nopti de vis intr-o locatie luxurinta.

De asemenea, in plin sezon rece ideea exotica de a vizita o locatie insorita este o aventura greu de refuzat. Pentru astfel de preferinte, Ika Turism isi asteapta doritorii cu pachetele sale variate.