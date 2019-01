Interviu Jobslist.ro

Piata muncii la nivel european este din ce in ce mai interesanta si prezinta o flexibilitate uriasa. Daca in urma cu 20 de ani cei care doreau sa se angajeze aveau doar optiunea de a cauta in orasul in care locuiesc sau in apropiere, astazi se pot orienta spre locuri de munca aflate la mii de km distanta. Acest lucru este posibil multumita unui transport aerian din ce in ce mai bine dezvoltat, a comunicarii facile si a informatiilor, oferite cu usurinta pe internet.

Printre responsabilii de informarea romanilor in ceea ce priveste locurile de munca din tara si din strainatate se numara si Jobslist.ro, o platforma de tip agregator care ofera in fiecare zi cateva sute de oportunitati pentru cei care doresc sa lucreze. Am incercat sa ii tragem de limba si sa aflam ultimele tendinte de pe piata muncii, care sunt cele mai ofertante tari si care sunt previziunile pentru viitorul apropiat.

Ce este Jobslist?

Este un site destinat tuturor celor care doresc sa munceasca si sa evolueze in cariera. L-am gandit in asa fel incat sa reprezinte o legatura puternica intre angajator si angajati. Ambele tabere pot beneficia de avantajele oferite de Jobslist, in conditiile in care angajatorii pot gasi foarte usor personalul de care au nevoie iar angajatii isi pot gasi un loc de munca potrivit pentru ceea ce sunt pregatiti sa faca.

De ce Jobslist si nu alte site-uri de joburi ?

Domeniul locurilor de munca nu este o un camp de lupta de care pe care. Jobslist este unul dintre site-urile pe care trebuie sa ai cont si unde trebuie sa ai un CV daca iti doresti sa iti gasesti rapid un loc de munca. In foarte multe cazuri, locurile de munca de pe diverse site-uri difera, asadar, cu cat ai mai multe conturi, cu atat este mai bine si mai productiv.

Daca este sa ne referim la avantajele pe care le ofera jobslist, le putem enumera pe urmatoarele:

Este foarte usor de folosit;

Ofera sute de locuri de munca, atat in strainatate, cat si in Romania;

Ofera informatii utile referitoare la modul in care ar trebui sa se comporte un angajat;

Ofera ajutor pentru cei care doresc sa angajeze.

Cum evolueaza piata muncii in Romania?

Nu foarte bine, iar concluzia o putem trage dupa numarul mare de locuri de munca ce nu isi gasesc angajatii. Este o criza majora in ceea ce priveste piata muncii din Romania, iar acest lucru este atat la nivelul fortei de munca necalificate, cat si in cazul celor calificati. Cel mai probabil, problema se va acutiza pana in momentul in care va ajunge la un apogeu. Dupa aceea se vor gasi rezolvari. Fie se vor intoarce din ce in ce mai multi romani acasa, fie vom incepe sa aducem forta de munca din tari subdezvoltate.

Care credeti ca sunt cauzele care duc la astfel de probleme in Romania?

Evident, una dintre cauze este emigrarea puternica. In fiecare an pleaca sute de mii de oameni in afara tarii pentru a lucra, iar cei care pleaca sunt exact forta de munca de care avem nevoie. Romania devina o tara imbatranita, fara prea multe oportunitati, in care se pompeaza totusi bani din afara tarii.

Exista si alte cauze, cum ar fi cea politica. Criza politica continua din ultimii doi ani nu este deloc avantajoasa pentru piata muncii.

Nu in ultimul rand, sunt o multime de cauze indirecte cum ar fi lipsa infrastructurii.

Exista o rezolvare?

Cu siguranta exista, insa rezolvarea nu sta doar pe umerii mediuluui privat sau pe umerii statului, ci pe umerii tuturor cetatenilor. Acestia trebuie sa constientizeze ca trebuie sa puna umarul la reconstructia tarii si la productivitatea acesteia.

Cum evolueaza piata muncii in Strainatate?

Oricat ar fi de greu de crezut, in majoritatea Europei exista probleme referitoare la ocuparea locurilor de munca. Populatia este imbatranita peste tot si persoanele calificate sunt foarte greu de gasit. Este unul dintre motivele pentru care romanii au unde pleca.

Care sunt cele mai bune tari pentru a emigra?

In momentul in care o persoana se gandeste sa emigreze, trebuie sa ia in considerare mai multi factori care ii pot decide experienta si viitorul. Ideea de ” Cea mai buna tara” poate sa fie privita subiectiv. Totusi, exista cateva tari care se detaseaza in ceea ce priveste remuneratia si calitatea vietii. Amintim de toate tarile nordice, de Germania, Austria sau Marea Britanie, in care exista comunitati importante de romani si numeroase locuri de munca, atat pentru persoane calificate, cat si pentru persoane necalificate.

Care sunt factorii de care trebuie sa tina cont o persoana care vrea sa emigreze?

Factorii sunt multi si toti pot fi inglobati intr-un singur cuvant: Analiza. O plecare trebuie sa insemne un calcul exact al veniturilor, al cheltuielilor de peste granita si al avantajelor si dezavantajelor. Conteaza foarte mult comunicarea cu angajatorii si cu oamenii din zona si de asemenea, conteaza conditiile oferite de angajator.

Noi incercam sa oferim doar locuri de munca transparente, in care potentialii angajati sa aiba deplina incredere.

Care sunt cele mai cautate locuri de munca in strainatate?

Evident, cele mai cautate locuri de munca sunt cele care ii vizeaza pe necalificati. Culesul de fructe, constructiile si transportul rutier raman domenii cu o oferta bogata. Exista si numeroase locuri de munca pentru persoanele calificate, mai ales in constructii, IT si medicina. Este o criza majora de profesionisti la nivel mondial, asadar, cei care au studii si au si experienta pot gasi cu usurinta un loc de munca potrivit.

Cum va evolua jobslist.ro in viitor?

Vom incerca sa oferim o platforma cat mai complexa, care sa ofere incredere atat pentru angajatori, cat si pentru candidati. De asemenea, ne axam foarte mult pe transparenta si pe informatii, motiv pentru care dezvoltam cateva sectiuni cu stiri si cu experiente ale persoanelor care ajung sa beneficieze de pe urma platformei pe care o administram.