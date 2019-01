Totul despre voucherele valorice pentru cadouri experiente

Cu totii adoram Sarbatorile de Iarna, Pastele, Ziua Indragostitilor, zilele de nastere, nuntile etc. pentru atmosfera lor si pentru tot ceea ce ne aduc la nivel spiritual. Cu totii iubim reuniunile cu intreaga familie, mesele bogate, decoratiunile festive, petrecerile unde dansezi pana dimineata, evenimente unde iti regasesti prietenii pe care nu i-ai mai vazut de luni de zile, intalniri unde te vei simti excelent depanand vechi amintiri alaturi de toti cei dragi.

Insa capitolul neplacut pentru multi dintre noi raman cumparaturile si goana nesfarsita dupa cadouri, miliardele de idei proaste si gandurile imposibil de organizat.

Diferenta uriasa intre placerea de a face cadouri si de a vedea zambetul fericit al celui care le primeste si momentele in care ratacesti prin magazine fara sa stii ce cauti si fara sa gasesti niciodata ceva special… este un sentiment care nu lipseste niciodata.

Sigur ca ma bucur ca cei dragi me au tot ce isi doresc si ca sunt putine lucruri pe care sa stiu ca si le doresc cu ardoare si nu si le pot cumpara, insa este cu atat mai greu de gasit un cadou in acest caz. M-am saturat de vesnicele seturi de Lego si papusi pentru copii, de eternele perechi de cercei sau bratari, de ceasuri, de tricouri sau pijamale, de cravate sau camasi, de esarfe si de toate celelalte de pe lista de cadouri fara suflet care poate continua la nesfarsit…

Din fericire, insa, am aflat recent de site-urile de cadouri experiente, de la unul dintre prietenii mei pasionati de calatorii si de experiente speciale si simt acum pentru prima oara ca aceste site-uri imi pot salva timpul si nervii si ca dupa multi ani pot reusi sa fac cadouri suprinzatoare si placute, pe care cei dragi le vor adora.

Cum ajung in posesia unor astfel de cadouri salvatoare?

Bun… sa incepem cu inceputul. De multi ani in strainatate, de cativa ani si in Romania, exista site-uri online care ofera cadouri sub forma de calatorii sau experiente si care ii permite destinatarului cadoului sa aleaga din cateva sute de experiente absolut fantastice din intreaga tara.

Pur si simplu alegi categoria de pret pentru voucherul valoric pe care vrei sa il oferi si fericitul tau sot/tata/frate/prieten/mama/verisoara… si lista poate continua la nesfarsit… va putea alege sa faca ceea ce isi doreste cu voucherul valoric pentru experiente, oferit de tine.

Destinatarul cadoului tau are la dispozitie 12 luni din momentul in care ii oferi cadoul, pentru a alege care este aventura in care doreste sa se imbarce, asa ca va avea destul timp pentru a-si face planurile. Mai mult, el isi poat chiar organiza urmatoarea vacanta in functie de cadoul oferit sau invers, daca si-a planificat deja vacanta, va alege o experienta care sa se potriveasca cu destinatia acesteia in tara.

Ceea ce, fara suparare, este muuult mai bine decat orice tricou sau pereche de cercei pe care ai putea sa o oferi cuiva! E drept ca si pretul este ceva mai mare, insa si experienta va fi una de neuitat.

Pentru mine intotdeauna sotul meu este persoana din lista pentru care imi este cel mai greu sa aleg un cadou. Asa ca prima data voi incerca sa folosesc acest gen de cadouri pentru el.

Am fost chiar intrigata de categoria Adrenalina, asa ca voi incepe de acolo. Va avea asadar ocazia de a alege intre un salt cu parasuta, un zbor cu parapanta, o experienta Off road si multe altele.

Sunt fel si fel de variante, la care nici nu te-ai gandi inainte de a ajunge pe site, de unde oricine poate sa intre si sa faca un cadou special, fie pentru o singura persoana, fie pentru un cuplu, rapid.

Cea de-a doua provocare din lista mea de cadouri este intotdeauna prietena mea cea mai buna. Nu pentru ca ar fi o persoana dificila, ci pentru ca stiu miliardele de rochii pe care le are si tonele de accesorii si stiu ca nu este nimic ce sa isi doreasca si sa nu isi comande in secunda urmatoare, atentand la toate cardurile din familie. Pentru ea sunt convinsa ca varianta perfecta va fi o zi la Spa, o degustare de vinuri la crama, o sedinta foto individuala sau poate un weekend romantic cu noul ei iubit.

Indiferent de genul si tipologia fiecarei persoane pentru care iti trebuie un cadou, sunt atat de multe experiente si atat de diferite, incat este imposibil ca cel care primeste voucherul valoric sa nu isi gaseasca experienta ideala.

Cum functioneaza aceste site-uri?

Site-urile ofera vizitatorilor o metoda de navigare extrem de usoara. Pur si smplu cauti prin sutele de oferte impartite pe diferite categorii, sau pui niste filtre in functie de ceea ce iti doresti/ permiti si cu siguranta gasesti oferte irezistibile.

Odata ce alegi varianta de pret, voucherul valoric cadou iti va fi trimis tie sau celui caruia iti doresti sa il oferi in numai cateva minute. De asemenea, poate fi trimis prin curier oriunde in tara sau il poti printa si oferi chiar tu celui drag.

Acestea fiind zise, am toate sansele ca anul acesta sa imi termin listele de cadouri mult mai repede decat mi-as fi planificat, si astfel sa stiu exact ce buget imi trebuie.

Si cine stie, poate chiar voi reusi sa si economisesc ceva pentru o experienta pentru mine insami…