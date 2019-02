Ajuta copiii din centre de plasament sa ajungă MARI!

Programul educational Ajungem MARI da startul inscrierilor intr-un nou modul de voluntariat in centrele de plasament din Bucuresti si 24 de judete. 1000 de voluntari noi sunt asteptati sa se implice daruind 3 ore/ saptamana unor copii si adolescenti care au mare nevoie de mentori dornici sa-i ajute la teme si sa imparta cu ei din cunostintele lor.

„Separati de familiile lor, acesti copii minunati sunt foarte vulnerabili si au mare nevoie de prieteni si mentori care sa le ofere atentie, curaj si un model pentru o viață mai bună. Fiecare dintre noi poate ajuta un copil sa mearga mai departe si sa devina un adult fericit, responsabil si sanatos. Copiii au un potential fantastic, dar e nevoie de implicare din partea noastra, a tuturor, ca ei să isi descopere drumul.” – Iarina Taban, director executiv și fondator Ajungem MARI.

Până pe 28 februarie Ajungem MARI cauta voluntari care sa mearga saptamanal, pentru o perioada de cel putin 6 luni, in centrele de plasament pentru a sustine sedinte interactive de pregatire scolara, ateliere creative sau de cultura generala, punand mult accent pe incurajarea copiilor. Fiecare voluntar transmite copiilor cunostintele lui, in functie de pasiuni si abilitati, de la romana, matematica si engleza, pana la informatica, muzica, teatru, arte plastice, educatie pentru sanatate sau financiara. Nu este nevoie de experienta in lucrul cu copiii – voluntarii participa la un training initial si sunt consiliati pe parcurs. Sunt cautati voluntari adulti, dar si tineri peste 16 ani, din orice domeniu, care sa creada in potentialul copiilor, sa ii inteleaga si sa ii asculte.

Programul se deruleaza de aproape 5 ani, iar pana acum s-au implicat peste 6.000 de persoane. Voluntarii spun ca invata, si ei, de la copii si primesc mai mult decat ofera:

„Sunt atatia copii care au nevoie de o imbratisare, de o vorba calda, de cineva pe care sa il aiba ca model. Doar prin a fi prezenti langa ei, deja facem o schimbare! E cel mai frumos sentiment sa oferi fara sa astepti nimic inapoi.” – Andreea Mihaela Baraboi, voluntara Ajungem Mari în Targu Mures

„De la copii am invatat multe lucruri si invat constant. M-au învatat sa zambesc si sa ma joc din nou, sa sper si sa continui mereu, chiar daca drumul e greu. M-au invatat ca, pana la urma, rezultatele muncii tale vor aparea de unde te astepti mai putin” – Ștefana Banica, voluntara Ajungem Mari în Iasi

Acest modul de voluntariat incepe in mai 2019 și durează 6 luni. Intre timp au loc inscrierile, perioada de training si repartizarea voluntarilor la centre in funcție de zona, program si disponibilitate. Voluntarii merg in echipe de cate 2 la aceeasi grupa de copii pentru o sedinta de 2 ore stabilita de comun acord, in timpul saptamanii sau in weekend.

Inscrierea se face prin intermediul unui formular online până pe 28 februarie. Detalii despre program și inscrieri sunt disponibile pe site-ul www.ajungemmari.ro , in secțiunea Devino voluntar http://www.ajungemmari.ro/devino-voluntar/

Programul educational Ajungem MARI al Asociatiei Lindenfeld se desfasoara in Bucuresti si 24 de judete: Arad, Arges, Bacau, Braila, Bihor, Botosani, Brasov, Buzau, Constanta, Cluj, Dambovita, Dolj, Galati, Hunedoara, Gorj, Iasi, Ilfov, Mures, Neamt, Prahova, Sibiu, Suceava, Timis, Vrancea.

Programul educational Ajungem Mari – Asociatia Lindenfeld

Asociatia Lindenfeld este o organizatie non-guvernamentala ce are ca obiectiv facilitarea accesului grupurilor vulnerabile la domenii cheie ale societatii.

Ajungem MARI este principalul program al Asociatiei Lindenfeld si sustine educatia a peste 2000 de copii din centre de plasament si medii defavorizate din Bucuresti si 24 de judete prin mai multe proiecte, cel mai important fiind cel de pregatire scolara intr-un mod interactiv alaturi de peste 1300 de voluntari. Alte proiecte includ cursuri vocationale, iesiri recreative si educative, excursii, tabere, educatie financiara, antreprenporiala si pentru sanatate, consiliere vocationala si vizite de orientare profesionala, toate cu rolul de a le da copiilor incredere in ei si a le forma abilitati pentru a deveni adulti responsabili si independenti.

Persoană de contact:

Iarina Taban

Director executiv & fondator Ajungem Mari

0753192263/ [email protected]