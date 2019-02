Cum se poarta hainele de blana si cu ce haine le poti accesoriza de pe Storel.ro

Atunci cand vine iarna, se da unda verde pentru hainele de blana. Naturale sau imitatii, colorate sau in culori neutre, hainele de blana sunt foarte calduroase si in voga. Acestea se regasesc in zeci de variante, lungi sau scurte, cu sau fara maneca si ofera purtatoarei un aer extrem de chic. Gasesti orice combinatie de haine iti doresti, pe Storel.ro

Combate frigul intr-un mod extrem de modern si gratios

Hainele de blana nu se demodeaza niciodata. Acestea simbolizeaza bunastare, gratie, opulenta si eleganta, prin urmare sunt un must have pentru femeile care vor sa arate bine chiar si la temperaturi cu minus. Daca nu stii cum sa porti o astfel de haina pentru a arata impecabil, iata cateva idei.

Tine cont de stilul tau personal

Atunci cand alegi sa porti o haina de blana, fii selectiva. Tine cont de varsta pe care o ai si de stilul vestimentar care te caracterizeaza. Daca esti o persoana indrazneata careia ii place sa iasa in evidenta, poarta haine de blana in culori puternice. Verde, rosu sau mov sunt cateva din culorile indraznete care iti vor da un aer sofisticat si nonconformist. In cazul in care ai o haina de blana scurta, o poti purta cu o pereche de pantaloni de piele pentru un look desavarsit. Daca blana e pana la genunchi, o poti purta cu o centura in talie si accesoriza cu o geanta de umar cu lant, pentru un look elegant. Hainele in culori neutre sunt ideale pentru a fi purtate cu rochii de seara sau salopete elegante, in functie de lungime si model.

Haina de blana te scoate intotdeauna din anonimat

Cu o haina de blana purtata corect, niciodata nu vei trece neobservata. Pentru o tinuta de cocktail de exemplu, poarta o blana neagra cu un pantalon sofisticat din paiete si cu siguranta vei arata impecabil. Daca vrei sa te imbraci lejer, dar sa nu ramai in umbra, poarta o vesta de blana cu un trening tricotat sau cu o pereche de blugi combinati cu o pereche de ghete. Indiferent de momentul zilei sau de ocazie, o haina de blana te va tine in pas cu moda, stilul tau vestimentar ramanand astfel inconfundabil.

Fii atenta la accesorizare

Avantajul hainelor de blana este ca poti crea cu ajutorul lor de la tinute elegante, pana la tinute punk-rock. Important este modul in care accesorizezi o astfel de haina atunci cand alegi sa o porti. Fie ca le combini cu niste pulovere bluze dama frumoase, o pereche de cizme peste genunchi sau niste sandale pretioase, poarta intotdeauna hainele de blana cu atitudine si reinventeaza-te.