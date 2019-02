Consiliul Mondial al Aurului, a anuntat ca cele mai mari achizitii de aur efectuate de bancile centrale, dupa anul 1967 au contribuitla un avans de 4% al cererii mondiale de metal galben in cursul anului trecut.

Pentru bijuterii, cererea de aur a fost relativ nemodificata, la 2.200 de tone si cresterea consumului in China,SUA si Rusia fiind contrabalansata de un declin semnificativ in Orientil Mijlociu si o scadere usoara in India, al doilea cel mai mare consumator mondial.

Investitiile de retail in monedele si lingourile de aur au crescut cu 4% pana la 1.090,2 de tone, stimulate de o crestere de 222% a cererii in Iran pana la 62 de tone. potrivit Consiliului Mondial al Aurului (WGC).

In anul 2018 un schimb, interesul investitorilor financiar in aur a fost unul modest, fondurile de tip exchange-traded funds adaugand o cantitate de 68,9 tone de aur la detinerile lor mai putin cu 67% fata de 2017.

Situatia a inceput sa se schimbe in ultimele trei luni ale anului 2018, cand cresterea incertitudinilor economice in China si alte parti ale lumii a provocat turbulente pe pietele financiare.

In mod traditional, aurul este considerat o investitie sigura in perioade de turbulente politice si economice. Cererea mondiala de aur pe ansamblul unui an nu a mai coborat sub pragul de 4.000 de tone dupa anul 2009.

Studiile de la WGC, a apreciat ca achizitiile de aur ale bancilor centrale se vor situa la un nivel ridicat si in acest an, la fel ca si cererea venita de pe primele doua mari piete mondiale, China si India care var consuma 90-100 de tone, respectiv 750-850 de tone de aur in 2019.

Rusia a depasit China, ajungand pe locul cinci in lume dupa rezervele de aur, in conditiile in care sanctiunile occidentale au determinat banca sa centrala sa faca achizitii record in 2018.

In ianuarie 2019, Banca Centrala a Rusiei detine 67,9 milioane de uncii de aur, in crestere de la 59,1 milioane la inceputul lui 2018, astfel urca pe locul cinci in lume dupa rezervele de aur, fiind depasita de SUA, Germania, Franta si Italia.

Si statele europene cumpara masiv aur

Banca Centrala a Ungariei (NBH) a anuntat ca si-a majorat de zece ori rezervele de aur. In linie cu obiectivele pe termen lung ale strategiei economice si nationale si dupa ce au decis sa repatrieze si rezervele de aur.

Polonia si-a majorat rezervele de aur cu aproximativ noua tone ,aceasta fiind cea mai mare achizitie facuta de acest stat si este una dintre cele mai mari achizitii facute de o tara mambra a Uniunii Europene.

In cel mai recent raport al sau, WGC sustine ca lumea a consumat 4.345,1 tone de aur in 2018, in crestere fata de 4.159,9 tone in 2017.

SUA care are cea mai mare rezerva de aur din lume ,detine aproximativ 8.133 de tone de aur , iar Romania are o rezerva de aur de aproximativ 104 de tone.