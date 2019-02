Care sunt avantajele infiintarii unei societati de tip SRL

Societatea cu raspundere limitata, sau SRL-ul, este cel mai des folosit tip de societate comerciala din Romania. Structura firmei, raspunderea limitata dar mai ales capitalul social mic se numara printre principalele motive pentru care acest tip de companie este unul avantajos pentru toate categoriile de investitori. Inainte de a decide sa infiintati o societate cu raspundere limitata este bine sa cunoasteti avantajele acestui tip de companie cat si cateva din particulariatile ce necesita ceva mai multa atentie din partea antreprenorilor.

SRL-ul: principalele avantaje

Cele mai importante avantaje ale unui SRL sunt urmatoarele:

poate fi infiintat de catre o singura persoana: numarul minim este de un asociat unic si maxim 50 de asociati;

raspundere limitata: actionarii sunt direct raspunzatori pentru obligatiile firmei; acestea se limiteaza la capitalul social al companiei;

capital social scazut: este nevoie de 200 RON pentru a deschide o astfel de companie;

mai multe obiecte de activitate: firma va avea un obiect principal de activitate si mai multe obiecte secundare.

Informatii suplimentare pentru infiintarea unui SRL

Antreprenorii care infiinteaza un SRL trebuie sa stie si ca este nevoie sa acorde atentie unor reglementari ce privesc gestionarea activitatii companiei. De exemplu, un antreprenor nu poate fi asociat unic in mai multe astfel de companii iar deciziile cu privire la activitatea firmei sunt supuse unui vot si sunt luate in unanimitate de catre toti asociatii. De asemenea, este nevoie ca asociatii sa organizeze una sau mai multe adunari generale in fiecare an. Este bine sa luati in calcul si procedura de majorare a capitalului social si limitarile care se aplica in acest caz. Un SRL trebuie sa aiba in mod obligatoriu un sediu social.

Societatea cu raspundere limitata este un tip de companie ce necesita un capital social mic si pentru care procedurile de infiintare sunt relativ simple. Mai mult decat atat, conform legislatiei in vigoare, antreprenorii pot alege una din cele doua tipuri de impozitare: impozit de 3% pe cifra de afaceri sau impozit de 16% pe cifra de profit.

SRL-ul poate fi utilizat de catre antreprenorii care doresc sa deschida o afecere medie sau mica, precum o companie ce ofera servicii pentru organizarea mai multor tipuri de evenimente.

Procesul de infiintare relativ simplu, raspunderea limitata a asociatilor dar si cerintele minime in ceea ce priveste capitalul social pot fi considerate principalele avantaje ale SRL-ului.