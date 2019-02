Ce criterii are de indeplinit Romania pentru a adera la zona euro

Raportul oficial al Comisiei pentru adoptarea Euro, Romania mai are de rezolvat peste 30 de probleme structurale, printre care investitii in educatie, sanatate si infrastructura.

Ca sa aderam la euro trebuie sa indeplinim 4 criterii stabilite in tratatul de functionare al Uniunii Europrne. In primul rand preturile trebuie sa nu fluctueze cu mai mult de 1,5% fata de cele mai perfotmante 3 state europene la acest capitol.

Noi am ratat aceasta tinta anul trecut dupa ce am avut cea mai mare inflatie din Europa timp de 8 luni la rand. Tinta este de 2%, noi suntem la 3,8% scumpiri generalizate, prin 2015 – 2017 eram pe drumul bun, dar am deraiat.

Al doilea criteriu aste si cel mai greu de indeplinit, teoretic aste vorba doar despre deficitul bugetar, adica diferenta dintre cat cheltuieste statul si cat incaseaza, nu trebuie sa depasasca 3% din PIB.

In numai 4 ani,am trecut de la investitii publice de peste 5 miliarde de euro si un deficit de putin peste 1%, la cele mai reduse investitii din ultimii 10 ani, timp de doi ani la rand, iar deficitul e facut doar pentru cheltuieli sociale – pensii, salarii, ajutoare.

Investitiile ar insemna locuri de munca in plus, productivitate mai buna, infrastructura, dar pana nu le avem ,nu ne vom dezvolta.

Cursul de schimb valutar trebuie sa fie si el stabil, nu trebuie sa fluctueze cu mai mult de 15% cel putin doi ani, In ultima vreme, euro a depasit pragul de 4,7 lei, si din 2017 pana astazi fluctuatia este de 5%.

In momentul in care vom trece la euro, preturile si salariile vor fi si ele in euro. Acum avem cele mai mici salarii din Europa, iar preturile sunt mai aproape de cursul euro decat salariile, fata de media celor din occident.

Ultimul criteriu ar fi ratele dobanzilor pe termen lung, dar nici pe acesta nu-l indeplinim, pentru ca, la fel ca scumpirile, dobanzile trebuie sa nu depasasca 2 puncte peste tarile cele mai performante, dar in urma cu doi ani am ratat si aceste tinte.

Premierul a anuntat ca vrea ca tara noastra sa adere la zona Euro in anul 2024.