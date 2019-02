OMV Petrom amana o investitie in Marea Neagra

OMV Petrom este cea mai mare companie din Europa de Sud-Est, cu o productie anuala de titei si gaze de aproximetiv 61 de milioane bariliechivalent petrol in 2017.

Pe piata distributiei cu amanuntul de produse petroliere,Grupul este prezent in Romania si tarile invecinate prin intermediul a 789 benzinarii, la sfarsitul lui septembrie 2018, sub doua branduri, OMV Aktiengesellschaft, Austria, detine 51,01% din actiunile OMV Petrom.

Statul roman, prin Ministerul Energiei, detine 20,64% din actiunile OMV Petrom, Fondul Proprietatea detine 9,9985%, iar 18,35% se tranzactioneaza liber la Bursa de Valori Bucuresti si la Bursa de Valori Londra.

Mediul legislativ actual din Rumania nu ofera premisele necesare pentru o decizie de investitii in Marea Neagra. Potrivit sursei citate, in privinta riscului de reglementare, societatea se afla in dialog cu autoritatile romane pe subiecte relevante pentru industrie.

”Un cadru fiscal şi de reglementare stabil, predictibil şi favorabil investiţiilor reprezintă o cerinţă esenţială pentru dezvoltarea investiţiilor noastre viitoare, atât onshore, cât şi offshore. Legea privind activităţile offshore a intrat în vigoare la jumătatea lunii noiembrie 2018. La sfârşitul anului 2018, Guvernul a aprobat Ordonanţa de Urgenţă nr. 114, introducând măsuri care afectează mai multe sectoare. Printre aspectele principale care afectează activitatea noastră se numără stabilirea de preţuri reglementate la gaze naturale şi energie electrică pe o perioadă de trei ani, precum şi majorarea contribuţiei financiare aplicate cifrei de afaceri din activităţile de gaze naturale şi energie electrică. Actualmente, suntem în curs de evaluare a impactului asupra operaţiunilor noastre, deoarece legislaţia secundară încă nu a fost emisă”, se spune în comunicat.”

In ceea ce priveste zacamintele din Marea Neagra, in opinia reprezentantilor OMV Petrom, mediul legislativ actual nu ofera ”premisele necesare pentru o decizie de investitie in valoare de cateva miliarde.

“Rămânem dornici să vedem zăcămintele din Marea Neagră dezvoltate şi vom continua dialogul cu autorităţile pentru a înţelege calea de urmat”, afirmă reprezentanţii companiei, subliniind că: “instabilitatea recentă privind mediul de reglementare ne-a determinat să ne revizuim planurile de investiţii de creştere, în timp ce căutăm claritate în legătură cu climatul investiţional din România. Planificăm investiţii de circa 3,7 miliarde de lei pentru 2019, în principal în Upstream. Prioritatea noastră rămâne maximizarea valorii portofoliului curent din Upstream şi estimăm că vom limita declinul producţiei medii zilnice la circa 5% faţă de 2018, excluzând optimizarea portofoliului”.

OMV Petrom este cel mai mare contribuabil la bugetul de stat, cu peste 27 de miliarde de euro plati sub forma de taxe, impozite si dividende platite in perioada 2005-2018.