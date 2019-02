Cum sa alegi modelul ideal de vestiar metalic pentru afacerea ta

Fie ca detii un atelier auto, o sala de fitness si sport sau un laborator de cercetare, exista un element comun, care leaga toate aceste domenii diferite de activitate: un vestiar metalic de calitate, in care clientii sau angajatii isi pot depozita echipamentele, uniformele sau bunurile de valoare. Zilele in care puteai intalni in mare parte vestiare din lemn au apus, iar cererea din ce in ce mai mare de vestiare metalice a dus la cresterea viabilitatii si calitatii acestora.

Multe dulapuri din lemn aveau o mare problema, si anume rezistenta la diversi factori externi. Astfel, odata ce erau expuse umiditatii, acestea incepeau sa se deformeze. In plus, lasau de dorit si la capitolul siguranta, lemnul fiind mult mai putin rezistent decat otelul.

Pe de alta parte, achizitionarea unui vestiar metalic va elimina aceste doua riscuri. In cazul umiditatii excesive, nu trebuie sa iti faci griji, deoarece un vestiar metalic beneficiaza de tratament anti-coroziv si ignifug, care impiedica atat actiunea ruginii, cat si a substantelor inflamabile si periculoase, existente in anumite medii, precum laboratoare chimice sau ateliere auto. In plus, tabla din otel, profilata pentru a-i conferi mai multa rezistenta, este ideala pentru siguranta bunurilor de valoare.

Alaturi de aceste avantaje, un vestiar metalic se remarca prin multe intrebuintari si dotari, in functie de mediul de activitate, dar si de numarul de persoane care il folosc. Mai mult, acestea reprezinta cea mai buna investitie, din punctul de vedere al raportului calitate-pret, dovedindu-si in timp valoarea si fara a avea nevoie de servicii de reparatii sau mentenanta.

Asadar, daca esti hotarat sa achizitionezi un vestiar metalic pentru afacerea ta, iata cateva aspecte de care sa tii cont:

Materialul de fabricatie – Pentru o rezistenta indelungata la actiunea timpului, este necesar ca un vestiar metalic sa fie fabricat din tabla de otel profilata, cu o grosime de minim 0,6 mm. Astfel, dispare nevoia de interventii sau reparatii.

Tipul de siguranta – Sistemul folosit la incuierea vestiarului poate diferi in functie de domeniul de activitate. Astfel, un vestiar folosit de mai multe persoane poate fi dotat cu butuc cilindru cu cheie, insa exista si alte variante, care iti ofera un plus de siguranta, cum ar fi caseta sau seiful din interiorul vestiarului.

Starea in care este livrat – In functie de model, montarea unui vestiar metalic poate fi adeseori anevoioasa, fapt pentru care este recomandat sa il cumperi deja asamblat. Astfel, ai siguranta unui vestiar metalic robust si bine asamblat, care va rezista in timp.

Dotari suplimentare – Aceste dotari pot diferi atat de la model la model si pot fi alese inainte de a comanda vestiarul metalic. Iata care sunt cele mai des intalnite:

– Fante de aerisire in acoperis – pentru o mai buna circulatie a aerului;

– Raft si bara pentru umerase – pentru usurinta schimbarii garderobei;

– Suport pentru umbrela si vas de colectare a apei;

– Picioare de 15 cm inaltime, ce permit o curatare mai usoara si feresc vestiarele metalice de umezeala.

Daca planuiesti sa iti achizitionezi un vestiar metalic in curand, alege cea mai buna solutie de pe piata! Cu o experienta de 25 de ani in domeniul papetariei, biroticii si mobilierului de birou, Viamond furnizeaza vestiare, dulapuri si fisete metalice de cea mai buna calitate, pentru o gama diversa de activitati!