Camere supraveghere IP – influenta asupra vitezei de internet

O intrebare intalnita la multi utilizatori de camere supraveghere IP vizeaza impactul avut de acestea in viteza de internet. Cu totii stim ca in momentul in care viteza la internet scade, ne sunt afectate mare parte din operatiunile pe care le desfasuram pe calculator si nu numai.

Ne putem gandi la traficul din reteaua locala si la incetinirea vitezei din cauza instalarii unor camere IP. Inainte de montarea unei camere supraveghere ne facem anumite calcule referitoare la avantajele si dezavantajele oferite. Luam in considerare atat consumul energetic al camerei, cat si consumul de date. Camerele de supraveghere IP, indiferent ca este vorba despre camere cablate sau camere wireless, afecteaza reteaua locala, insa nu au un impact major asa cum poate v-ati gandit.

Este important de mentionat un aspect referitor la situatia in care o camera poate “consuma” efectiv internet. Camerele de supraveghere IP nu vor incetini internetul daca nu sunteti conectat la retea prin telefon, tableta, calculator. Influenta asupra vitezei internetului este complet neglijabila. Mai mult decat atat, tehnologia se afla intr-un proces continuu de dezvoltare, iar noile camere supraveghere IP devin tot mai usor adaptabile noilor situatii de retea.

Latimea de banda folosita de camerele de supraveghere este influentata de mai multi factori, precum compresia, rezolutia, numarul de camere IP montate si numarul de fps-uri (cadre pe secunda). Compresia video este unul din factorii principali care afecteaza viteza de internet. O compresie buna, folosita pana in prezent este considerata H.264. Cu toate acestea, de mai bine de un an a fost lansata pe piata si disponibila pe numeroase camere IP compresia H.265 su H.265+. Cu cat compresia este mai buna, performantele sporesc. Informatiile stocate sunt comprimate pentru a ocupa cat mai putin spatiu pe HDD, dar in acelasi timp calitatea imaginii ramane nealterata.

Un alt factor de retinut este rezolutia camerei. Cu cat rezolutia creste, cu atat camera va avea nevoie de o latime de banda mai mare, necesitand totodata mai mult spatiu de stocare. Prin urmare, efectul va consta in incetinirea vitezei de internet. O camera supraveghere IP de 4MP sau 5MP va avea nevoie de o latime de banda mult mai mare decat una de 2MP. In plus, cu cat aveti mai multe camere montate, cu atat dimensiunea datelor se va mari. Nu in ultimul rand conteaza cadrele pe secunda sau asa-numitele FPS-uri. Daca miscarea este continua si nu sacadata, atunci fluxul video se va transmite lin, iar calitatea va fi superioara, conform specificatiilor camerei.

Tinand cont de factorii mentionati mai sus va puteti calcula latimea de banda necesara pentru o buna functionare a camerei. Exista instrumente online gratuite care va ajuta sa verificati ce tip de internet aveti nevoie.

Numeroase recomandari va pot furniza informatii pretioase despre modul in care puteti reduce consumul de date, fara a va fi afectata siguranta. In primul rand alegeti un model de camera care sa permita utilizarea unei compresii potrivite aplicatiei. Daca va intereseaza sa cresteti capacitatea de stocare pe HDD, compresia H.264 este o optiune de luat in calcul. Va reduce dimensiunea datelor stocate, prin urmare ca economisi si din latimea de banda.

Cand alegeti camera IP, orientati-va spre un model care sa furnizeze rezolutia de care aveti realmente nevoie pentru a va indeplini scopul. Verificati cu atentie zona pe care doriti sa o monitorizati. Pentru spatii mari, largi, precum monitorizarea unei curti, a unei fabrici, a unui garaj va fi necesar sa optati pentru rezolutii mai mari. Insa un spatiu restrans poate fi supravegheat cu o camera de rezolutie mai mica. Trebuie sa o instalati in locul potrivit pentru a surprinde detaliile de interes si in acest fel viteza la internet nu va fi afectata considerabil.

Reducerea numarului de frame-uri pe secunda va evita blocarea benzii de internet si veti putea folosi restul aplicatiilor fara nicio intrerupere sau intarziere. Este adevarat ca un flux video continuu este de preferat pentru a obtine toate detaliile importante din timpul producerii unui eveniment, insa acestea, pe cat de necesare sunt, pe atat de rar se manifesta. Pentru supravegherea casei puteti opta fara probleme pentru 15 fps, rezultatele vor fi conform asteptarilor.

Functia de detectie la miscare este de mare ajutor. O camera pusa in mod continuu de inregistrare va consuma banda inutil. De aceea, o data detectia la miscare activata se va salva atat spatiu pe HDD, iar camera va porni doar cand va simti miscare in cadrul ei. Consumul este redus din toate punctele de vedere.

