Un mare investitor vrea sa cumpere Casa Radio

Uriasa cladire care se afla in centrul Capitalei, dupa mai mult de 30 de ani, timp in care a stat neterminata, a aparut acum, un mare invastitor imobiliar care intentioneaza sa o cumpere.

Dezvoltatorul mai are in portofoliul sau mall-ul AFI Cotroceni, cladiri de locuinte si de birouri si deocamdata nu a anuntat ce planuri are cu aceasta cladire.

In perioada in care a fost construita Casa Poporului, incepand din anul 1986, s-a inceput si construirea acestei cladiri, in acelasi stil arhitectural. Astfel, cladirea are 3 nivele, cu o suprafata de 3,5 hectare, si alte 3 niveluri in subsol.

Nu s-a ajuns la finalizarea cladirii nici pana acum, desi a avut mai multe destinatii: a fost Muzeu al Partidului Comunist, si sediu al radioului public.

Cladirea este imprejmuita de 10 hectare de teren, situata in apropiere de centrul orasului, este cumva ironic pentru o capitala atat de aglomerata, sa stea nevalorificata o suprafata de teren atat de mare.

Potentialul zonei i-a atras initial pe oamenii de afaceri. Inainte de criza economica de acum 10 ani, aceasta casa a radio a fost redenumite ca ”Dambovita Center.”

Dambovita Center a fost, atunci, prezentat ca un impresionant proiect cu magazine, spatii de birouri, hoteluri, blocuri si o roata uriasa din care sa se vada Bucurestiul de la inaltime. Dar atunci, investitorii nu au facut altceva decat sa taie pur si simplu o falie din cladire, iar dupa aceeia proiectul colosal s-a blocat.

Dezvoltatorul imobiliar, de acum, a anuntat ca a semnat o scrisoare de intentie pentru a prelua 75% din pachetul de actiuni al Casei Radio, 15% fiind inca in propietatea statului, iar 10 procente sunt detinute de alti investitori.

Valoarea acestei oferte este de 60 de milioane de euro.