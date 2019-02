Site-ul de socializare Student pe Net estimeaza 2 milioane de utilizatori pana la finele lui 2019

Portalul studentesc este la ora actuala prima alegere pentru studentii din Romania si reprezinta un reper important pentru acestia in mediul online. Site-ul a avut un parcurs cel putin interesant, in comparatie cu alte pagini web de acelasi profil. A fost dezvoltat de un student acum aproape 10 ani, in camera de camin. Astfel, totul a inceput in campusul din Constanta si s-a extins rapid in alte orase din tara. A devenit o retea sociala unica, 100% romaneasca, avand zilnic mii de utilizatori. Ultimele statistici din Google Analytics, alaturi de planurile de dezvoltare pe 2019, prevad aproape 2 milioane de utilizatori pana la finele anului.

Studentpenet.ro este activ in cele mai importante zone universitare din tara precum Bucuresti, Cluj, Iasi, Timisoara, Constanta, Craiova, Brasov si Galati. Avand mii de postari, grupate pe circa 50 de categorii distincte, site-ul este o resursa unica pentru universitarii din Romania.

Platforma a beneficiat de imbunatatiri continue si in concordanta, an de an, numarul utilizatorilor creste. In 2018, pragul de un million a fost depasit cu mult, iar pentru 2019 se anunta si mai multi utilizatori dornici sa acceseze site-ul romanesc de socializare. O noua functionalitate dezvoltata pentru site este listarea locatiilor din cele mai mari campusuri universitare romanesti. Astfel, studentii pot gasi pe site sute de locatii apropiate lor, pot vedea poze cu acestea, pot face rezervari online, le pot trimite mesaje in mod direct, si cel mai important, vor putea citi pareri reale, lasate de alti studenti ce au fost acolo. Restaurante, baruri, pizzerii, fast-fooduri, cluburi si mall-uri sunt postate pe site si fiecare au profile detaliate. In plus, platforma iti poate oferi sugestii cu cele mai bune locuri de iesit aflate in apropierea ta.

Iata ce spune creatorul site-ului:

“Nu este deloc usor sa dezvolti un site de marimea aceasta fara capital! Eu am inceput in 2009, cu banii mei de zi cu zi. Avand parintii la tara, aveam noroc ca mai primeam pachet de acasa. In general, in Romania, investitiile in astfel de proiecte online sunt foarte rare si trebuie sa faci totul din buzunarul tau! Am avut insa rabdare si am trecut peste multe piedici sa mentin acest site. In timp ce eu construiam platforma, vedeam cum prietenii mei plecau rand pe rand in strainatate in cautarea unor venituri decente. Eu am continuat… Nopti nedormite si foarte multe linii de cod m-au ajutat sa progresez cu Student pe net. Totul a mers din aproape in aproape, am vazut cum site-ul creste organic si recent, la cererea comunitatii, am introdus idea de ghid urban online pentru studenti.” – Leescu Ionut, creatorul site-ului Student pe net.

Se pare ca lucrurile iau amploare si pagina web isi creste zilnic numarul de utilizatori. Desi momentan o echipa foarte mica de entuziasti administreaza acest proiect, in viitor se doreste o extindere considerabila atat a echipei, cat si a site-ului.

“Suntem incantati de noua functie, iar feedbackul primit de la utilizatori a fost grozav. La momentul actual, pe site sunt listate peste 2000 de locatii din cele mai importante campusuri universitare. A fost o operatiune migaloasa, insa acum pentru fiecare oras avem postate restaurante, baruri, cluburi si alte locatii cautate de studenti. Acestia nu doar descopera locurile interesante din campusul lor, ci in egala masura lasa recenzii, pot adauga locuri noi ajutand alti studenti sa fie mai bine informati si sa decida unde pot iesi la o cafea, pot lua cina sau pot savura un fast-food de calitate.” – Silvia, project manager

Dupa cum se vede, echipa lucreaza la foc continuu pentru a imbunatati site-ul si pentru a oferi utilizatorului o experienta cat mai simpla si mai intuitiva. O noua functie aproape implementata de catre creatorul siteului, este posibilitatea ca managerii de localuri sa poata adauga anunturi cu joburi vacante, iar studentii sa aplice cu usurinta la aceste posturi. Cu totii stim desigur, ca piata HoReCa din Romania duce o criza acuta de personal. Poate acest lucru va ajuta ambele parti, candidati si angajatori.

Asadar, planurile de viitor pentru acest proiect sunt foarte interesante, merita urmarite, si vom vedea in curand ce urmeaza pentru tinerii antreprenori.