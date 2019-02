Tot ce trebuie sa stii ca incepator despre tranzactionarea pe piata Forex

Exista multe metode pentru a obtine un castig stabil, multe dintre acestea fiind cunoscute de aproape toata lumea. Una dintre aceste metode este tranzactionarea diferitelor bunuri pe piete, cum ar fi pietele de capital. Exista si alte metode, mai putin cunoscute insa de catre cei mai putin familiarizati cu tranzactiile pe pietele financiare, dar care pot deveni foarte profitabile. Cel mai bun exemplu este piata Forex.

Piata Forex sau „Foreign Exchange Market” reprezinta o piata mondiala descentralizata, folosita la tranzactionarea valutara, cu scopul obtinerii unui venit stabil sau pentru obtinerea unui castig de capital.

Testarea pietei Forex

Persoanele aflate la inceput de drum nu ar trebui sa se avante in a tranzactiona sume mari, ci mai de graba in analiza si testarea pietei in detaliu. Orice incepator trebuie sa cunoasca mai intai toate caracteristicile unei astfel de piete, precum:

efectul de levier (care, daca ar avea o valoare de 100:1, aplicat unei fluctuatii zilnice medii de 1% ar insemna un castig de 100%, dar la fel de bine si o pierdere de 100%);

trendurile stabile etc. Toate acestea pot fi testate urmarind cu atentie activitatea de pe piata Forex.

Doar dupa ce considera ca a acumulat destule cunostinte in acest domeniu, o persoana poate incepe tranzactionarea. Exista metode consacrate pentru a obtine venituri din tranzactii Forex, printre acestea regasindu-se:

urmarirea trendurilor stabile (ideale pentru persoanele ce doresc sa investeasca pe termen lung, fiind o modalitate usoara de a obtine profit atat pe pietele in crestere cat si pe pietele aflate in declin)

aplicarea efectului de levier (exemplificat mai sus) pentru amplificare veniturilor ce se pot obtine din tranzactiile pe termen scurt. Aceasta metoda trebuie realizata de catre persoanele care au cunostinte vaste in acest domeniu, fiind mult mai expusa riscurilor decat urmarirea trendurilor stabile.

Recomandari utile pentru atingerea succesului pe piata Forex

Celor care doresc sa inceapa sa tranzactioneze valuta pe piata Forex, specialistii de la deutschefxbroker.de le recomanda platforma online pusa la dispozitie de catre eToro . Motivul recomandarii este acela ca site-ul nu pune la dispozitie doar platforma in sine, ci ofera si ajutor in tranzactionarea bunurilor (ofera informatii si asistenta telefonica in mai multe limbi).

Exista si alternative la tranzactionarea pe cont propriu, una dintre acestea fiind utilizarea unui Broker. Acesta ar trebuie sa fie o companie reglementata, sa puna la dispozitie platforme cu care persoanele care investesc sunt deja familiarizate, de preferat, sa aiba spread-uri cat mai mici, sa aiba un serviciu cu clientii foarte bun etc. Oricine apeleaza la servicii oferite de brokeri Forex este oportun sa aiba in vedere ca trebuie sa fie neaparat reglementati, atat pentru garantia incasarii veniturilor, cat si pentru siguranta acestora. De asemenea, acestia ar trebui sa aiba conturi bancare in Europa, totul pentru un mai bun management valutar.

Prin urmare, chiar daca Piata Forex a castigat de-a lungul timpului o reputatie de activitate foarte riscanta, nu poate fi judecata doar din perspectiva persoanelor care esueaza. Aceasta ofera solutii pentru toate categoriile de persoane interesate si poate aduce castiguri insemnate, fie ca este vorba de investitii pe termen scurt, ori de investitii pe termen lung, atat timp cat persoana in cauza are cateva cunostinte generale despre tranzactionare si elementele acesteia.