Timișoara găzduiește cea de-a doua regională de calificare BRD FIRST Tech Challenge Romania

Timișoara găzduiește în weekend-ul 22 – 24 februarie cea de-a doua regională de calificare a competiției BRD FIRST Tech Challenge Romania

36 de echipe participă la competiție și 29 se vor califica în etapa superioară

Meciurile se vor desfășura în sala de sport a Universității de Vest Timișoara, (str. Popa Șapcă)

Doar patru săptămâni mai despart echipele înscrise în competiția de robotică BRD FIRST Tech Challenge Romania de etapa finală a sezonului din România! Robotiștii României sunt în plină etapă a calificărilor, iar în weekend-ul 22 – 24 februarie, Timișoara va găzdui cea de-a doua regională a celebrului program internațional implementat în România de Asociația „Nație Prin Educație”.

36 de echipe își confruntă roboții pe teren și 29 dintre ele se califică în etapa finală a concursului. Printre echipele de liceeni români care provin din Arad, Calafat, Craiova, Deva, Drobeta-Turnu Severin, Hunedoara, Ineu, Jimbolia, Mediaș, Moldova Nouă, Petrila, Petroșani, Râmnicu Vâlcea, Slatina, Târgu Jiu, Timișoara și Timișoara se află și două din St. Petersburg, Rusia.

Programul educațional BRD FIRST Tech Challenge Romania este adus în România de către Asociația „Nație Prin Educație”, cu licență de la FIRST USA (For Inspiration and Recognition of Science and Technology), cea mai mare structură ONG din domeniul roboticii și educației STEM.