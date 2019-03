Cand este cazul sa apelam la camere IP ieftine?

Ne intrebam adesea cum ne putem proteja locuinta intr-un mod eficient, sigur si mai ales, ieftin. Pentru fiecare dintre noi siguranta celor dragi ocupa primul loc pe lista de prioritati. Auzim permanent in jurul nostru situatii neplacute intalnite la cunoscuti care se plang de furturi din locuinte si nu numai. Exista numeroase solutii pe care le putem adopta rapid, fara prea multe batai de cap. Fie ca vorbim despre o locuinta sau o firma, fiecare are propriile bunuri de valoare ce trebuie securizate. In plus, pericolele nu ii pandesc doar pe cei instariti. Prin urmare, adoptarea unor solutii convenabile de ambele parti este esentiala. Pentru cei usor stramtorati financiar, precum si pentru cei care doresc sa investeasca minimul necesar exista intotdeauna varianta instalarii unor camere IP ieftine.

Montarea unor camere de supraveghere reprezinta cel mai sigur mod de a avea permanent contact si control asupra spatiului monitorizat. Tehnologia sistemelor de supraveghere a evoluat foarte mult in ultimii ani, motiv pentru care in prezent sunt disponibile numeroase modele cu performante foarte bune, capabile sa indeplineasca toate cerintele unui utilizator. Preturile variaza in functie de model, caracterisitici, producator, insa nu reprezinta un factor determinant al calitatii produsului. Mai mult decat atat, echipamentele au devenit tot mai stabile, iar investirea intr-un sistem mai scump sau mai ieftin tine de bugetul si dorinta fiecaruia. Cei mai multi consumatori au nevoie de un sistem simplu format din una sau mai multe camere care sa inregistreze imaginile acasa sau la firma pentru o scurta perioada de timp. Apelarea la camere IP ieftine poate fi de multe ori solutia optima pentru astfel de cazuri.

Casa in care locuim poate fi primul loc in care intentionam sa montam camere supraveghere. Motivele pentru care recurgem la acest lucru sunt multiple. Unele situatii impun luarea unor masuri urgente, mai ales daca ne-am lovit de un incident neplacut in trecut. Spargerea unei case, intrarea prin efractie atunci cand nu suntem acasa ne va determina sa apelam la un sistem de supraveghere. Pe langa acesta, putem opta si pentru montarea unui sistem de alarma. Camerele IP de supraveghere montate in exterior au rolul de a descuraja orice tentativa de furt. De asemenea, camerele video vor inregistra orice miscare anormala petrecuta in raza lor de actiune, atunci cand sunt setate sa inregistreze la detectia de miscare. Aceasta functie este foarte importanta cand in locatia respectiva nu exista trafic. Un sistem de alarma va intari securitatea pentru situatiile cand un hot reuseste sa patrunda in locuinta. In acel moment alarma se va declansa, iar sirena va incepe sa sune.

O alta situatie cand apelam la instalarea unor camere IP este pentru supravegherea unei case de vacanta. Se spune ca preventia este mama intelepciunii. O camera montata la locul potrivit va surprinde evenimentele esentiale si veti afla imediat daca s-a produs un incident. In plus supravegherea unui copil sau a unui batran necesita montarea unei camere IP wireless pe care sa o puteti accesa oricand de la distanta, prin telefonul mobil.

Firma pe care o detinem sau la care lucram ar fi indicat sa aiba un sistem de supraveghere. Rolul camerelor IP este de a mentine ordinea si de a eficientiza activitatea angajatilor. In plus, acestia la randul lor se vor simti in siguranta stiind ca orice eveniment iminent este inregistrat.

Alegerea unor camere IP este un proces ce implica informare prealabila pentru luarea celei mai bune decizii. Inainte de a face orice fel de achizitie stabiliti ce doriti sa monitorizati. De pilda, nu orice camera IP poate fi montata la exterior. Pentru exterior veti avea nevoie de camere de tip bullet, care au carcasa rezistenta in orice conditii meteo, in timp ce la interior veti folosi cel mai probabil camere de tip dome. Alte variante destul de populare in prezent sunt acele camere IP wireless robotizate. Au avantajul de a fi usor si rapid de configurat, pot fi rotite din aplicatie, astfel aveti control asupra intregii camere si prezinta o serie de alte functionalitati. Unele suporta audio bidirectional prin care puteti asculta ce se vorbeste acasa si puteti fi ascultat de cei de acolo. Multe modele sunt prevazute cu slot pentru micro SD card, fapt ce faciliteaza inregistrarea locala a imaginilor suprinse. Nu in ultimul rand conexiunea dintre camera si router este wireless, astfel nu sunt necesare cabluri inestetice.

Orice informatii privitoare la o camera IP ieftina le gasiti accesand magazinul online www.1CCTV.ro. Specialistii va pot indruma spre alegerea modelului potrivit proiectului dumneavoastra.