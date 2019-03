De ce este o florarie online din Bucuresti un business de succes?

In secolul vitezei, cadourile florale comandate online reprezinta cea mai buna alegere pentru persoanele mereu pe graba, pentru care timpul este cea mai importanta resursa. Dincolo de faptul ca economisesc timpul alocat statului la coada sau mersului prin magazine, acestia prefera sa apeleze la o florarie online din Bucuresti ori de cate ori are loc un eveniment special in viata lor. Si pentru ca tot mai multe florarii de acest gen continua sa se dezvolte, iata de ce Florandes, una dintre cele mai cunoscute florarii online din Bucuresti, a devenit un brand in aceasta industrie!

Florile, mereu prezente in viata noastra

Cu deplina incredere in convingerea ca de flori va fi mereu nevoie in viata fiecaruia dintre noi, specialistii Florandes.ro, florarie online Bucuresti, pun la dispozitia clientiloro gama variata de produse, de la buchete de flori spectaculoase, pana la aranjamente florale deosebite, menite sa satisfaca pana si cele mai pretentioase gusturi, in materie de arta florala. Aici poti gasi trandafiri la cel mai bun pret de pe piata, intrucat acestia sunt cultivati in serele proprii ale companiei, din muntii Anzi, si sunt importati direct, astfel incat costurile sa fie mult mai mici. Din doar cateva click-uri, poti alege foarte usor buchetul preferat din multitudinea de variante prezente pe site-ul oficial al florariei. Acest aspect conteaza enorm atunci cand iti doresti sa gasesti rapid un cadou floral pe masura destinatarului.

Livrarea, din ce in ce mai rapida

Un alt avantaj pe care il ofera Florandes.ro, florarie online din Bucuresti, consta tocmai in livrarea in cel mai scurt timp a florilor comandate. Astfel, in numai 3 ore de la plasarea comenzii pe site, acestea vor ajunge direct la destinatar, prin intermediul curierilor proprii. Nu numai ca va ajunge repede, dar buchetul isi va pastra forma impecabila, gratie transportului realizat in cele mai bune conditii.

Oferte speciale si cadouri

Un business de succes poate fi mentinut numai daca are loc fidelizarea clientilor. Pe aceasta idee actioneaza si aceasta florarie online din Bucuresti, care pune la dispozitie oferte foarte atragatoare.. Spre exemplu, oferta zilei poate avea un pret redus cu 50% , astfel incat cei care doresc sa faca o surpriza persoanelor dragi din viata lor sa se bucure de un pret si mai avantajos ca de obicei. De asemenea, Florandes.ro este de parere ca fiecare cadou floral trebuie insotit de o felicitare frumoasa, prin urmare, ofera gratuit tuturor clientilor cate una, pe care sa stea scris mesajul dorit. Tot ce trebuie sa faca este sa trimita acest mesaj prin formularul de comanda si specialistii se vor ocupa de a-l scrie de mana pe felicitarea care va ajunge la destinatar impreuna cu florile.

Acestea sunt doar cateva dintre motivele pentru care o florarie online din Bucuresti asa cum este Florandes reprezinta cu adevarat o afacere de succes. Pentru mai multe detalii legate de sortimentele de flori disponibile si de modul de intrare in posesie al acestora, site-ul Florandes.ro va sta la dispozitie.