Blockchain ​​dincolo de crypto-monede

Crypto-currency vs blockchain: care este diferenta?

Initial, crypto-moneda Bitcoin era singurul exponent celebru al tehnologiei blockchain, motiv pentru care multi foloseau cei doi termeni ca si cum ar fi fost interschimbabili, nascand confuzii.

Pentru a clarifica lucrurile, crypto-monedele reprezinta unul din scopurile pentru care poate fi utilizata tehnologia blockchain. Operatiuni precum cumpărarea, vânzarea, investirea, tranzacționarea, microtippingul sau alte aspecte monetare folosesc un jeton sau subtoken nativ de tip blockchain. Bitcoin sau Ethereum sunt exemple de astfel de monede digitale, bazate pe criptografie folosind conceptul de jurnal distribuit din tehnologia blockchain. Alteori acestea sunt folosite pentru a digitiza valoarea unui activ.

Conceptul de jurnal descentralizat

Blockchain este o tehnologie ce foloseste un jurnal descentralizat care formează un „lanț de blocuri”. Fiecare bloc include informații și date care sunt grupate împreună și verificate. Aceste blocuri sunt apoi validate si insirate intr-un lant de tranzactii si informatii din blocurile anterioare, inregistrate permanent intr-un jurnal distribuit.

Pe măsură ce tehnologia a ajuns la maturitate, utilizările s-au diversificat rapid dincolo de crypto-monede. Exemple de utilizări includ comunicarea peer-to-peer pentru a transmite mesaje într-un mod securizat. Domeniul financiar-bancar, lanțurile de aprovizionare și serviciile de mobilitate sunt alte exemple de domenii in care blockchain-ul aduce beneficii semnificative, prin asigurarea confidentialitatii datelor, cresterea eficientei operationale, facilitarea accesului autentificat la diverse resurse si multe altele.

Ce inseamna asta pentru tine?

Din punct de vedere organizațional, aceast tehnologie este totuși la început.

Companiile abia încep să exploreze impactul potențial al blockchainului și alte variatii ale tehnologiei registrelor distribuite. Un studiu recent realizat de IBM Institute for Business Value și Oxford Economics, in care au fost intervievati 1314 directori din industria auto, estimează că 62% dintre acestia consideră că blokchainul va fi o forță disruptivă în industria auto în următorii doi ani. Cu toate acestea, studiul constată, de asemenea, că doar un mic procent dintre ei sunt în prezent pregătiți sa adopte aceasta tehnologie sau au o percepție mai larga asupra soluțiilor de tip blockchain care sunt gata pentru uz comercial.

„Implementarea unor soluții bazate pe blockchain în lanțul de aprovizionare auto ar putea rezolva unele dintre problemele legate de revizii, produse falsificate și siguranța consumatorilor”, precizeaza autorii studiului, Matthew Jones, Dirk Wollschlaeger și Ben Stanley.

Blockchain ar putea introduce, de asemenea, „îmbunătățiri și eficiență operațională în domenii precum tranzacțiile financiare între participanții la ecosistem, autentificarea accesului la mașini și experiența clienților și loialitatea”, adaugă Jones și co-autorii.

Obținerea de rezultate cu tehnologia blokchain depinde de accesul la competente tehnice in acest domeniu, iar perceptia generala este ca aceste skill-uri nu sunt la indemana multor companii. In cadrul studiului realizat de IBM Institute for Business Value și Oxford Economics, cel puțin 37% dintre producătorii de echipamente auto originale și 42% dintre furnizori menționează abilitățile insuficiente ca fiind un obstacol pentru adoptarea unor abordări bazate pe blockchain.

Datorita versatilitatii acestei tehnologii, există o nevoie tot mai mare de persoane calificate care pot pune tehnologia în mișcare.

Un studiu recent realizat de LinkedIn pune competentele de blockchain în topul listei locurilor de munca cu cresterea cea mai rapida din ultimii cinci ani. În acest timp, a fost înregistrată o creștere de 33 ori în pozițiile legate de blockchain, depășind inteligența artificială sau machine learning.

Roweb este printre primele companii din Europa de Est care si-a dezvoltat competente legate de blockchain, adaugandu-le portfoliului de tehnologii ce includ si IoT, machine learning, Node.Js, React.js, React Native si Java. Un furnizor de solutii software competent iti poate intelege afacerea si te poate ajuta sa identifici cai de a implementa abordari bazate pe blockchain, pentru a obtine avantaje prin care sa te diferentiezi net de competitori.