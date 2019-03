Antreprenoriat de success – povestea din spatele unui magazin online

Extrem de extinsa si din ce in ce mai diversificata, piata de accesorii pentru femei si barbati a cunoscut un boom real odata cu comertul online. Multe dintre afacerile din acest sector s-au concentrat si pe optiunea de a furniza clientilor posibilitatea de a face shopping online, in timp ce alte magazine au dorit sa se axeze doar pe ideea de ecommerce. In aceasta categorie intra si magazinul Madiss.ro care astazi, se poate spune ca si-a gasit locul in nisa de genti dama si de barbati.

Echipa Madiss a pornit la drum cu o dorinta imensa de a oferi doamnelor si domnisoarelor produse aparte in materie de accesorii care sa le scoata in evidenta personalitatea si in acelasi timp, sa aduca acea nota aparte a tinutei. Cu o multime de idei si o putere de munca imensa, au demarat proiectul lor increzatori ca poate mai devreme sau mai tarziu, vor intra in breasla companiilor de profil. Asa cum era de asteptat, aveau sa fata fata unor provocari mai dificile sau mai usoare in vederea consolidarii unui brand nou in materie de accesorii.

Mai intai, au cautat sa colaboreze cu nume mari din industria de accesorii care se remarca prin calitate, materiale exceptionale, varietate si bineinteles, preturi cat mai accesibile, toate la un loc sa trezeasca interesul si curiozitatea clientilor cand au in fata o geanta sau un rucsac dama sau de barbati, de exemplu. În aceasta maniera s-au nascut parteneriate alaturi de Antonio Basile, L&S, Pierre Cardin, Kono, Miss Lulu, Polo Vicuna etc., branduri cu renume in spate si foarte cunoscuti pe plan mondial.

Pe masura ce lucrurile au inaintat, magazinul online si-a extins oferta de produse penru a putea raspunde nevoilor unui public mai larg. Asa au aparut produsele pentru barbati, dar si pentru mamici si copii, la fel si o gama de accesorii mult mai diversificata cu esarfe, curele, portofele, seturi cadou, genti de voiaj, borsete, produse grooming, rucsacuri cu un design smart etc.

Ca urmare a acestui fapt, cei din spatele Madiss pot afirma cu mandrie urmatoarele: „Puteti alege o geanta de zi cu zi din colectia noastra, fie ea de umar sau de mana si veti obtine un look perfect pe intreg parcursul zilei. Pentru look-uri mai minimaliste va punem la dispozitie o gama de portofele, rucsacuri, piese din diferite stiluri, in culori multiple. De asemenea, va venim in ajutor si va oferim o gama variata de genti, rucsacuri, portofele si accesorii pentru barbatii dragi din viata dumneavoastra!”

Dar in cel mai scurt timp, echipa magazinului online avea sa inteleaga ca are nevoie de o strategie de promovare online. Lucrurile nu erau usoare si din aceasta cauza, ei au ales sa discute direct cu un specialist in domeniu de la care se afle care sunt tehnicile de promovare la care ar treubi sa apelezi si ei in vederea imbunatarii site-ului lor.

Astfel, au putut constata cat de important este sa stabileasca un contact direct cu clientii, cat de utile sunt serviciile de mentenanta si optimizare a site-ului, ce canale de comunicare sunt disponbile pentru o promovare eficienta, cum se poate dezvolta o afacere in mediul online si multe alte.

Toate aceste informatii de care s-au bucurat in urma colaborarii cu specialistii in publicitate au venit la pachet si cu o serie de solutii inteligente in sprijinul clientilor. Printre altele, se numara si Kendalo, o solutie SMS Gateway inteligenta care ofera posibilitatea de a trimite SMS in timp real catre clientii care au plasat o comanda pe Madiss.ro cu scopul de a-i informa despre livrare, stadiul comenzii etc. De asemenea, clientii sunt invitati sa se aboneze la newsletterul magazinului online care ii va tine la curent cu noutatile din magazin, discounturi si reduceri, promotii periodice etc.

Madiss.ro este dovada faptului ca un vis se poate transforma in realitate daca ai incredere, rabdare si perseverenta si totodata, esti dispus sa depui toate eforturile in fiecare zi. In goana noastra continua dupa succes, iata o echipa care a ales sa cantareasca lucrurile, sa apeleze la oameni pregatiti in arta publicitatii si sa aduca inovatie pe piata pentru ca in final, sa se poata bucura de succes.