Ministrul Muncii, Marius Budăi, vorbește despre majorarea pensiilor.

Dacă în anul 2016, valoarea punctului de pensie era 871 de lei, ceea ce colegii noștri ne acuză, dar necitînd legea.. în lege nu se specifică dată de 1 ianuarie, scrie anual. Nu spune din ce lună. Așa-zișii specialiști ar trebui să știe că inflația reală nu se cunoaște niciodată de la 1 ianuarie”.

„La 1 ianuarie 2017, majorarea valorii punctului de pensii cu 5,25% a ajuns la 917,5 lei. Conștienți de faptul că mai avem încă multe de făcut pentru bunicii noștri, prezentăm că am făcut totuși multe. La 1 iulie 2017, spre ghinionul celor de la PNL, nu am respectat ce au zis ei și am mai majorat încă o dată valoarea punctului de pensie, cu 9%, ajungând la valoarea de 1.000 de lei”

„La 1 ianuarie 2018, dacă am fi respectat, că aici abia vine decalajul, am fi mers liniar din ianuarie 2017 până în decembrie 2018, nu s-ar fi făcut această majorare cu șase luni înainte și am fi ajuns ca valoarea să fie de 970,7 lei, așa cum își doresc colegii de la PNL”.

„Dar iată că noi la 1 ianuarie 2018 nu aveam în plată 970,7 lei, așa cum își doreau dumnealor, ci aveam în plată 1.000 de lei. Ar fi trebuit ca această valoare să curgă până la sfârșitul anului 2018 pentru că așa spun colegii din opoziție. Noi iar nu i-am ascultat și credem că nu am greșit. La 1 iulie 2018 aveam o altă majorare, cu 1.100 de lei, iar în avans cu șase luni”.

Marius Budăi a spus că de la 1 septembrie 2019, punctul de pensie va fi de 1.265 de lei.

„Cu valoarea de 1.045 de lei ar fi trebuit să mergem până la sfârșit de 2019 pentru că așa își doresc colegii noștri. Dar noi ce facem? Noi mergem cu această valoare de 1.100 de lei și de la 1 septembrie, valoarea nouă a punctului de pensie va fi de 1.265 de lei.

sursa bugetul.ro