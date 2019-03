Ce presupune consultanta in achizitii publice oferita de un avocat?

Consultanta in achizitii publice reprezinta parte a profesiei de avocat si presupune acordarea de asistenta juridica referitoare la aspectele care vizeaza legislatia vasta si complexa a achizitiilor publice. Nisa achizitiilor publice a fost recunoscuta ca un domeniu juridic de sine statator la nivel european, unde legislatia abunda in reglementari relevante in acest sens.

In contextul existentei unei piete pline de autoritati contractante, cu diferite nevoi, dispuse sa cheltuiasca sume considerabile de bani din resurse autohtone sau din fonduri europene, domeniul achizitiilor publice a cunoscut, in ultima vreme, un trend ascendent. Incheierea unui contract de achizitie publica sau a unui parteneriat public-privat poate fi un pas important in dezvoltarea si promovarea unei afaceri si poate asigura veniturile unei societati pentru o anumita perioada de timp. Cu toate acestea, este necesar sa fie urmate cu strictete anumite proceduri in vederea obtinerii si derularii unui contract de achizitie publica, proceduri ce pot fi indeplinite numai cu ajutorul unui avocat specializat in acest domeniu, respectiv un avocat care ofera consultanta in achizitii publice.

Procedurile de licitatii sau achizitii publice se aplica atunci cand se doreste incheierea unui contract cu autoritatile publice. Totusi, nerespectarea anumitor reguli sau proceduri poate avea consecinte comerciale foarte grave. Pentru a preintampina problemele de ordin juridic din aceasta sfera a Dreptului, ai nevoie de un avocat care sa iti ofere consultanta in achizitii publice.

Poti apela cu incredere la casa de avocatura AndrewID, intrucat din aceasta echipa fac parte avocati specializati in Dreptul Achizitiilor Publice, care iti pot oferi consultanta achizitii publice pentru ca tu sa:

preintampini problemele potentiale si sa dezvolti strategii adecvate pentru a respecta regulamentele si procedurile de achizitii si/sau licitatii publice;

pregatesti o abordare clara si bine structurata – de la evaluarea comerciala si pana la atribuirea finala si executarea contractului;

beneficiezi de reprezentare in cazul litigiilor privind achizitiile publice.

AndrewID este o casa de avocatura fundamentata pe conceptul New Law, o paradigma noua in domeniul juridic care vine in avantajul clientului. Mai precis, acesta nu este taxat in functie de numarul de ore alocate de catre echipa de avocati in vederea oferirii de consultanta in achizitii publice sau alte ramuri de drept, ci are o taxa fixa, un fel de abonament care reflecta serviciile oferite. Conceptul exista si in legislatie, insa practica avocatilor continua sa se axeze pe ideea taxarii pe ora, cu toate ca nu este intocmai in avantajul clientului. De asemenea, AndrewID mizeaza pe o comunicare transparenta in relatia cu clientii sai, astfel incat acestia sa inteleaga problemele cu care se confrunta si modul in care pot fi acestea solutionate. Limbajul juridic este eliminat din conversatiile adeptilor New Law, fiind inlocuit cu un limbaj clar, facil si ancorat in realitatea din prezent.

Mai multe detalii despre consultanta in achizitii publice, cat si despre consultanta in alte ramuri de drept sunt disponibile pe site-ul AndrewID.ro.