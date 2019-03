Fisa medicala pentru angajare: Cum se obtine si ce rol are aceasta?

Conform art. 27 din Codul Muncii, orice persoana, indiferent de postul pe care doreste sa il ocupe sau daca acesta este la stat sau la privat, este obligata sa faca un control medical inainte de a se angaja. In urma acestui control, este emis un certificat medical, ce poarta numele de fisa medicala angajare, in care se specifica daca persoana in cauza este sau nu apta pentru prestarea pe respectivul post.

In urma investigatiilor si examinarilor medicale, precum si a dosarului medical deja existent, a fisei de solicitare si a fisei de identificare a factorilor de risc profesional, doctorul specializat in Medicina Muncii va completa pe fisa medicala pentru angajare in felul urmator:

apt pentru munca;

apt conditionat (medicul va face recomandari medicale, prin care lucratorul este conditionat si pe care trebuie sa le respecte);

inapt temporar (din cauza unei afectiuni temporare, persoana respectiva nu este pregatita sa lucreze pe postul solicitat, pana cand boala se vindeca si pana la o reevaluare a starii de sanatate);

inapt pentru locul de munca respectiv (incapacitatea permanenta a persoanei respective de a se angaja pe acel post).

Ce obligatii are angajatorul?

Orice persoana angajatoare, care scoate la concurs un post, are urmatoarele obligatii, in ceea ce priveste fisa medicala pentru angajare:

completarea unei fise prin care se face solicitarea examenului medical la angajare (practic, o cerere pentru a obtine fisa medicala angajare);

completarea fisei de identificare a factorilor de risc profesional, asociati postului scos la concurs sau domeniului de activitate;

achitarea contravalorii examenului medical anterior angajarii.

In Codul Muncii este de asemenea stipulat ca persoanele salariate, care lucreaza pe timp de noapte, vor trebui sa faca un examen medical inainte de angajare, iar apoi periodic. Astfel, daca acestia intampina probleme de sanatate, corelate cu munca de noapte, angajatorul este obligat sa ii treaca la munca pe perioada zilei.

Ce investigatii medicale se fac pentru a obtine o fisa medicala pentru angajare?

anamneza profesionala: viitorul angajat este intrebat despre trecutul sau profesional (ce profesii a avut, daca au existat riscuri profesionale la posturile ocupate anterior si care a fost timpul de expunere la acestea);

anamneza medicala: persoana care urmeaza sa se angajeze trebuie sa ii spuna medicului de medicina muncii care sunt afectiunile de care a suferit, precum si afectiuni ale rudelor sale apropiate);

examen general;

examene medicale clinice (de exemplu, consult oftalmologic si ORL) si paraclinice: analize medicale de laborator, investigatii de tipul electrocardiograma, audiograma, spirometrie, radiografie pulmonara etc.

Investigatiile specifice se vor face in functie de profesia pe care urmeaza sa o detina lucratorul sau de existenta unui factor nociv profesional.

Persoanele care se angajeaza in anumite profesii, precum cele din domeniul alimentatiei publice, sanatatii, educatiei, dar si din alte domenii, stabilite prin anumite acte normative, vor trebui sa faca analize specifice, pentru a se stabili compatibilitatea acestora cu viitoarele posturi.

De asemenea, specialistul in medicina muncii poate sa ceara medicului de familie o adeverinta sau o scrisoare medicala, care sa ateste starea de sanatate a viitorului angajat. Este interzis prin lege ca femeilor sa li se solicite sa faca un test de sarcina la angajare.

Ce concluzii sunt trecute in fisa medicala pentru angajare?

Potrivit HG nr. 355/2007, doar medicul de Medicina Muncii declara o persoana apta sau nu pentru munca, in functie de mai multe criterii:

– daca exista sau nu o boala care pune in pericol sanatatea si securitatea celorlalti angajati, securitatea unitatii si/sau calitatea produselor sau a serviciilor efectuate;

– compatibilitate/incompatibilitate dintre eventuale afectiuni pe care o persoana le are in momentul examinarii si locul de munca;

– existenta/inexistenta unui risc pentru sanatatea populatiei careia angajatul ii asigura servicii.