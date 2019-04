Care sunt responsabilitatile unei firme de servicii funerare cu experienta?

Nu de putine ori, pe parcursul vietii, se poate intampla sa ne confruntam cu situatii care ne pun la grea incercare, precum decesul unei rude sau al unei persoane apropiate. Cu toate ca momentele grele ne pot impietri de durere, va trebui sa ne luam inima in dinti si sa planificam o inmormantare care sa cinsteasca memoria celui plecat dintre noi.

Cu toate acestea, stresul cotidian si legislatia incalcita ne pot pune piedici. Astfel, este indicat sa facem apel la ajutor profesionist, din partea unei firme de servicii funerare din proximitatea zonei in care locuim. Acest lucru este important, deoarece profesionistii se pot deplasa rapid la domiciliul unde s-a produs decesul. Astfel, cei care locuiesc in Drumul Taberei sau in Militari pot opta pentru o firma de servicii funerare sector 6, care va depune tot efortul posibil pentru a-i asigura persoanei decedate o trecere cat mai usoara pe lumea cealalta.

Unul dintre motivele care ne indeamna sa apelam la o firma de servicii funerare sector 6 este aspectul legislativ, care trebuie indeplinit intocmai. Astfel, o casa de pompe funebre cu experienta in domeniu se va ocupa in detaliu de tot ce trebuie facut, pentru a-i asigura persoanei defuncte inmormantarea cuvenita.

Un alt aspect important este ajutorul de deces, majorat anul acesta cu aproximativ 1.000 de Lei. Insa, pentru a beneficia de acesta, este necesar sa faceti apel la o firma de servicii funerare din sectorul 6, care va obtine acest ajutor insemnat intr-un timp foarte scurt. Inainte de obtinerea acestuia, va trebui sa avem o serie de documente, alaturi de talonul de pensie al persoanei plecate dintre noi:

– cerere scrisa;

– actul de identitate al solicitantului;

– certificatul de deces;

– acte de stare civila ale solicitantului, din care sa rezulte relatia de rudenie cu decedatul sau, dupa caz, acte care atesta calitatea de mostenitor, tutore sau curator;

– dovezi privind suportarea cheltuielilor cu inmormantarea (factura de la firma de servicii funerare sau de transport funerar international, factura de la preotul care a sustinut slujba de inmormantare), ce vor fi obtinute de catre firma de servicii funerare;

Pentru inceput, se va face constatarea decesului, de catre un cadru medical specializat, ce va fi pus la dispozitie de catre firma de servicii funerare sector 6. Odata ce decesul a fost constatat, se va elibera un certificat medical constatator de deces (CMCD), de care avem nevoie pentru a obtine ajutorul de deces. De asemenea, firma de servicii funerare va obtine si alte documente importante, cum ar fi avizele de la Sanepid sau Procuratura, documente pentru expatriere/repatriere (daca este cazul) sau obtinerea/reconditionarea unui loc de veci.

De asemenea, casa de pompe funebre pentru care am optat se va ingriji si de respectarea traditiilor si obiceiurilor romanesti. Astfel, ne va pune la dispozitie toate articolele necesare unei inmormantari, precum candele, stergare sau lumanari, alaturi de coroane sau jerbe de flori. In plus, firma de servicii funerare sector 6 se va ocupa in amanunt si de pomana ce urmeaza inmormantarii.

Prin urmare, puteti apela cu incredere la o firma de servicii funerare din sectorul 6, beneficiind astfel de un ajutor de nadejde, pe care va puteti baza in aceste clipe funeste!