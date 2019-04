O tânără a fost găsită dezbrăcată pe calea ferată. Fata intenționa să-și pună capăt zilelor.

O fată a fost găsită în zona localității Slobozia Ciorăști din județul Vrancea dezbrăcată pe șinele unui tren. Aceasta era la un pas de a se arunca în fața trenului, moment în care a fost salvată.

Fata era decisă să își pună capăt zilelor însă a avut norocul ca un militar și un profesor de sport să o zărească și să o salveze.

Incidentul a avut loc în urmă cu 4 zile, pe data de 30 martie aproape de ora 14, la o trecere ce avea nivel cu calea ferată, în județul Vrancea. Incidentul terifiant a fost mărturisit de către un profesor de educație fizică de la școala din satul Andreiașu de Jos din județul Vrancea, Cătălin Croitoru. Tot el a fost și cel care a ajuns la timp pentru a o salva pe fată.

Acesta a povestit că în timp ce mergea în vizită la bunica lui, sâmbătă dupamiază, la trecerea la nivel cu calea ferată din Slobozia Ciorăști a văzut o fată care se plimba pe șinele de tren complet dezbrăcată.

„Când am ajuns în dreptul căii ferate, cam pe la 14:20 -14:30, deși bariera nu era lăsată în jos, eu obișnuiesc să mă asigur. M-am uitat în stânga, liber. M-am uitat în dreapta, văd o fată dezbrăcată pe mijlocul liniei ferate. Am dat repede mașina înapoi și am coborât din mașină. Am luat telefonul, am apelat 112 și mi s-a spus că apelul a fost înregistrat și că vor sosi echipajele speciale. De față mai era un bărbat ce lucra pe un buldoexcavator și un soldat, ce lucra la depozitul de armament.

Acesta a venit lângă mine și am hotărât amândoi să ne ducem să o salvăm. Nu era timp de așteptat și de făcut poze. Viața ei depindea de noi! Nici bine nu am închis telefonul că bariera se lăsa în jos și semnalele acustice au pornit. Inima mea bătea mai tare când am auzit că vine trenul și fata se îndepărtase de noi. Împreună cu soldatul am alergat înspre ea. Cam 500 de metri.

Ne-am apropiat la aproximativ 10 metri de ea și am încercat să o convingem să plece din acel loc, de bună voie. Dar a țipat la noi, ne-a spus să o lăsăm în pace și că nu avem niciun drept asupra vieții ei! Ba chiar va chema poliția dacă nu o lăsăm în pace. M-am uitat la soldat și i-am zis: „Hai! Tu o apuci de o mână, eu de o mână și o tragem pe cealaltă linie“.

În ultimele secunde, am tras-o pe cealaltă linie și am ținut-o strâns până a trecut trenul. I-am dat repede puloverul meu, că ea era dezbrăcată complet și după ceva timp a venit și o mașină de poliție.

Eu am întrebat-o ce s-a întâmplat, de ce vroia să se omoare și ea mi-a dat un răspuns pe care nu îl mai rețin exact, dar din câte am înțeles, mi-a vorbit ca și cum ea simțea că era posedată și că trebuia să se omoare. Fata avea cam 26 -29 de ani și părea o fată îngrijită. Probabil a suferit vreo depresie sau cine știe ce…”, a mărturisit profesorul pentru monitoruldevrancea.ro

Sursa: observator.tv