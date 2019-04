Exporturile României pot trece de 70 miliarde de euro

Economia românească se îndreaptă spre un record istoric în materie de exporturi în 2019, în condițiile în care deficitul comercial rămâne însă unul accentuat. Construcția de automobile și piese auto, industria prelucrătoare, agricultura și software-ul sunt principale sectoare care vor asigura depășirea pragului de 70 de miliarde de euro. Anul trecut, economia românească a exportat bunuri și servicii de peste 67,7 miliarde de euro, în creștere cu 81,3% față de 2010 (37,3 miliarde euro) și cu 8,1% peste nivelul din 2017.

Importurile și-au continuat însă tendința de creștere din ultimii ani, avansând cu 9,6% față de anul precedent, la 82,8 miliarde de euro. Față de 2010, importurile României au crescut cu peste 90 de procente. Urmare a acestei situații, deficitul comercial al României a crescut cu 16,8% anul trecut (2,173 miliarde euro ) față de anul anterior, până la 15,1 miliarde de euro.

Deficitul comercial al României ar urma să treacă în acest an de nivelul de 17,7 miliarde de euro, în condițiile în care importurile României sunt estimate la 90 miliarde euro. Astfel, evoluția exporturilor din acest an indică o creștere ceva mai temperată față de anul precedent, de sub 7%, spre nivelul de 72,4 miliarde euro.

Sectorul automotive, cu Dacia-Renault, Ford și producătorii de piese auto în prim-plan, are șansa de a asigura, în acest an, principalul vector de creștere al exporturilor, după ce, în 2018, au asigurat 18,8% din volum (12,7 mld.euro), în creștere cu aprox. 13% față de anul precedent. Exporturile de mașini și aparate, echipamente electrice, etc., au reprezentat 28,7% din totalul exporturilor din 2018, în creștere cu 9,1% față de anul precedent.

„Lansarea noilor modele de automobile și extinderea afacerilor producătorilor de piese și subansamble auto vor reprezenta, în orizontul 2019-2020, un factor semnificativ în evoluția exporturilor României’’, afirmă analiștii.

Industria prelucrătoare va contribui la recordul istoric din 2019 cu peste 30% din volumul exporturilor, iar agricultura și sectorul zootehnic cu alte peste 6%. In 2018, în cel mai bun an pentru agricultura românească, valoarea exporturilor a trecut de 3,57 miliarde de euro, în creștere cu 2,1% față de anul precedent și cu peste 20% peste nivelul din 2010.

sursa profit.ro