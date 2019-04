O tânără a sfârșit strivită de ATV la concursul Hunt The Wolf din Cluj

Incident groaznic în timpul desfășurării concursului Hunt The Wolf 2019 din Cluj. În cadrul celei mai dure curse de ATV-uri din Europa, conform descrierii date de organizatori, o concurentă de doar 24 de ani a murit strivită de ATV.

Accidentul teribil s-a produs ieri, în timpul desfășurării concursului de ATV-uri Hunt The Wolf 2019. Competiția se desfășoară la Sâncraiu, județul Cluj și participă sportivi din 16 țări: Serbia, Ungaria, Cehia, Croația, Slovacia, Italia, Marea Britanie, Lituania, Polonia, Belgia, Suedia, Germania, Franța, Elveția, Slovenia si România.

Victima accidentului a fost o fată de doar 24 de ani, care s-a înscris la categoria crossover din partea Marii Britanii. Aceasta a sfârșit în mod groaznic după ce ATV pe care îl conducea s-a răsturnat, iar apoi a căzut peste ea, strivind-o.

Ionuț Georgescu a declarat că fata „pur şi simplu a fost strivită de ATV”. Tânul este un vâlcean care a participat în edițiile trecute ale acestui concurs. Se pare că anul acesta nu a mai putut concura din cauza faptului că are mâna în ghips.

Ionuț Georgescu precizează că acest tragic eveniment s-ar fi putut evita dacă partea de organizare era mai bine stabilită. A explicat că aceasta este strict opinia lui și nu a echipei vâlcene sau a restului de participanți.

Conform tânărului, și în urmă cu un an au fost luate mai multe persoane cu elicopterul și duse de urgență la spital. De exemplu, tot ieri, în timpul competiției, un alt ATV a izbucnit în flăcări.

„An şi an la rând, aceeaşi proasta organizare a competiţiei! A fost o pantă grea, la categoria crossover. Acea fată a coborat panta înclinată aproape 75 grade… ATV-ul s-a răsturnat, ea a fost aruncată pe pantă în jos, iar ATV-ul a căzut peste ea. Pur şi simplu, a fost strivită de ATV.

În mod normal, la o pantă aşa de periculoasă, trebuie să stea cineva din staff acolo sau măcar o ambulanţă să fie în zonă, mai aproape. Nu era nimeni acolo!

Eu am plecat de la baza de la finish normal, unde a fost si locatia parcarea de ATV-uri. Am vazut cum toata lumea a fugit din parcare inclusiv ambulanta, care era la baza. Am facut pana acolo aproximativ 15 minute. Am ajuns la aceea panta numita „Killer”, unde am vazut aceea fata intinsa, iar ATV-ul undeva jos, se vede si in poze. Anul trecut, alte persoane au fost luate de elicopter si duse de urgenta la Bucuresti sau la diferite spitale din tara. Din cate am auzit, este prima persoana care moare la acest concurs, editia 2019″, a declarat Ionuț

Fata care a sfârșit strivită de ATV este din Marea Britanie și o cheamă Katie Amelia Hodgson. Aceasta a fost inițial luată cu ambulanța, iar mai apoi transportată cu elicopterul la spital. Din nefericire, fata a pierdut lupta cu viața.

Din cauza tragediei, concursul Hunt The Wolf 2019 a fost anulat.

Sursa: observator.tv