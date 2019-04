Cum influențează noile politici europene piața locală a becurilor?

De la 1 septembrie 2018, becurile cu halogen au fost interzise în întreaga Europă. Mai precis, Comisia Europeană de promovare a eficienţei energetice a decis ca becurile clasice să fie înlocuite cu cele economice, iar această măsură se aplică atât în România, cât și în celelalte state din UE.

Decizia îi ajută pe locuitorii europeni să aibă facturi mai mici la energia electrică. În plus, ea este importantă și prin prisma faptului că vor exista economii semnificative de energie la nivelul Uniunii Europene – valori echivalente cu consumul de energie electrică din Portugalia, pe o perioadă de 5 ani.

Modificările normelor UE vizează în primul rând becurile standard cu halogen (în special cele în formă de pară) cu lumină nedirecțională, dar nu acoperă tipuri speciale, precum becurile utilizate în cazul lămpilor de birou, ori cele pentru proiectoare.

Așadar, aceste becuri cu halogen au fost înlocuite cu diodele LED care sunt mai eficiente din punct de vedere energetic, mai sigure și mai accesibile. În plus, ele vor contribui la reducerea emisiilor de carbon, cu aproximativ 3,4 milioane de tone pe an.

Aceste modificări care vizează înlocuirea becurilor cu halogen fac parte din programul de lucru al UE, privind proiectarea ecologică – urmărindu-se astfel o tranziție către energia ecologică.

Cum influențează noile reglementari consumatorii?

Noile politici europene privind înlocuirea becurilor cu halogen aduc numeroase beneficii consumatorilor.

Un prim avantaj este legat de consumul de energie electrică, întrucât becurile LED utilizează cu 10% mai puțină energie, decât cele cu halogen. Luând în calcul acest lucru, la nivel European va exista un consum de energie mult mai redus, decât cel din anii trecuți.

Un al doilea avantaj al becurilor cu LED este durata de viață. Acestea rezistă între 10 și 20 de ani, în timp ce becurile cu halogen au o durată de viață de maximum 4 ani. Așadar, cele cu LED sunt o investiție pe termen lung.

Un alt punct forte al becurilor LED este faptul că sunt reciclabile. În plus, durata de viață mai lungă a LED-urilor va reduce în mod semnificativ numărul de becuri care urmează să fie reciclate în Europa.

Chiar dacă acum câțiva ani prețurile LED-urilor erau și de 5 ori mai mari decât cele ale becurilor cu halogen, în prezent prețurile lor au scăzut considerabil, pe măsură ce tehnologia a avansat.

Cum influențează noile reglementări situația la nivel european?

Aceste reglementări aduc beneficii și la nivel european, nu doar pentru consumatori. Mai exact, ele vizează în primul rând consumul de energie. Conform unui studiu întreprins în 2013, odată ce toate becurile cu halogen vor fi înlocuite cu cele LED, se vor face economii privind consumul de energie, în întreaga Europă.

În plus, această măsură va reduce emisiile de gaze cu efect de seră. Conform unei evaluări din 2015, renunțarea la becurile cu halogen va preveni mai mult de 3,4 milioane de tone de emisii de CO2 pe an. Această cifră este echivalentă cu aproape dublul emisiilor anuale din Malta.

De ce este nevoie de becuri LED în cât mai multe locuințe?

Dat faptul că becurile cu LED-uri tind să dureze de până la 10 ori mai mult decât lămpile cu halogen și, în plus, utilizează mult mai puțină energie, consumatorii vor face economii considerabile.

Mai mult decât atât, datorită duratei de viață mult mai mari decât cea a lămpilor cu halogen – oamenii vor fi nevoiți să înlocuiască becurile mai rar. Calculele efectuate în 2013 au estimat că trecerea de la o lampă cu halogen la un bec LED ar ajuta consumatorii să economisească cel puțin 115 EURO pe an (pentru că un bec LED are o durată de viață de 15 – 20 de ani și folosește mai puțină energie electrică). De asemenea, va exista o reducere semnificativă a deșeurilor, deoarece consumatorii din UE vor folosi, în fiecare an, mai puține becuri.

În plus, lumina becurilor LED este una de calitate, care nu are fluctuații de intensitate – și nu are efecte nedorite asupra vederii. Dacă ești în căutarea unor produse calitative, alege becuri LED de la eco-iluminat.ro. Acestea asigură confortul vizual și sunt rezistente la șocuri și vibrații, pentru că nu au filament precum cele incandescente.

Din cauza faptului că nu erau ecologice și nici economice, becurile cu halogen au fost înlocuite încă din septembrie anul trecut, cu becurile LED. Cele din urmă oferă numeroase beneficii consumatorilor, printre acestea numărându-se durata de viață mult mai mare decât cea a becurilor cu halogen și un consum mult mai mic de energie electrică.