Bittnet, start-up-ul care a inzecit banii investitorilor

Grupul Bittnet Systems se va transfera pana la sfarsitul acestui an in piata principala a Bursei de Valori Bucuresti (BVB). Sefii Bittnet vin in liga mare a pietei de capital, acolo unde banii fondurilor de investitii si de pensii fac legea, cu o companie care a crescut de 10 ori in ultimii 4 ani si care in 2019 isi propune o dublare a veniturilor, bazata pe campania agresiva de achizitii din ultimii ani.

Cristian Logofatu, CFO Bittnet Systems si cel care alaturi de fratele sau, Mihai Logofatu – CEO Bittnet Systems, a infiintat compania in 2007.

“De ce ne listam in piata principala a bursei? Pentru ca vom avea acces la un capital mai ‘relevant’ pentru planurile de dezvoltare pe care le avem. Vorbim de atragere de capital in suma de mai multe zeci de milioane de euro in viitor, deci piata principala a BVB ni se potriveste mai bine”, a explicat Cristian Logofatu.

O companie care a inceput ca furnizor de training IT si care in prezent integreaza mai multe servicii IT&C, s-a listat pe piata AeRO in aprile 2015, firma fiind evaluata atunci de investitori la 7,8 mil. lei. In prezent, Bittnet valoreaza pe bursa 81 mil. lei, reprezentand o crestere a capitalizarii de 938%.

Bittnet anunta la finalul anului 2015 vanzari de 10 mil. lei si un profit net de 479.000 lei, cifre care in 2018 au ajuns la 53 mil. lei, respectiv 4,8 mil. lei.

“Calendarul listarii pe care l-am trasat presupune trei etape: migrarea la o structura de conducere ce include un Consiliu de Administratie, transformarea si publicarea rezultatelor financiare

anterioare in format IFRS si intocmirea prospectului”, a explicat Cristian Logofatu.

Perspectivele de lichiditate ale Bittnet pe BVB sunt unele pozitive, actiunile companiei fiind cele mai tranzactionate pe AeRO anul trecut, cu un total de 3.645 de tranzactii, adica mai mult decat 56 dintre companiile deja prezente in piata principala a bursei si care au ajuns sa faca doar figuratie in piata.

Sefii Bittnet anticipeaza ca anul acesta veniturile consolidate ale companiei vor ajunge la 120 mil. lei, cu 126% mai mult decat cele de 53 mil. lei notate in 2018. Cresterea este motivata in special de investitiile in activitatea de integrare IT&C a Crescendo.

