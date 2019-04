Bucharest Start-up City – fonduri nerabursabile petru afaceri de succes

Cu toate ca finantarile nerambursabile acordate pe durata unui an sunt diferite in functie de categoriile de beneficiari eligibili sau tipul investitiilor urmarite de acestia, procesul de pregatire a documentatiei necesare urmeaza in principiu aceeasi pasi. De la alegerea firmei de consultanta si redactarea planului de afaceri, in articolul de astazi sunt sintetizate principalele sfaturi de care un antreprenor trebuie sa tina cont atunci cand se pregateste de accesarea unui program de finantare.

Antreprenorii din Municipiul Bucuresti vor avea in curand posibilitatea de a accesa fonduri nerambursabile pentru lansarea unor afaceri noi, accesand programul Bucharest Start-up City. Ajutorul financiar maxim ce poate fi primit de o afacere este de pana la 50.000 de euro, iar antreprenorii trebuie sa contribuie cu cel putin 10% din valoarea proiectului.

Inca de la inceput, acest nou program de finantare a fost anuntat drept o alternativa pentru Start-up Nation, dupa ce sansele de finantare ale antreprenorilor din Bucuresti au fost mult diminuate, prin scaderea punctajului acordat firmelor din Capitala, Ilfov sau Cluj.

Astfel, procedura de implementare a programului Bucharest Start-up City a fost publicata, iar persoanele interesate pot analiza si pot trimite propunerile de imbunatatire pana la data de 25 aprilie 2019.

Programul aduce cateva noutati fata de Start-up Nation in ceea ce priveste ajutorul financiar maxim acordat, numarul de solicitanti finantati, precum si procedura de selectie pe care firmele trebuie sa o parcurga pentru a primi finantare.

In primul rand, noul program de finantare va fi disponibil doar firmelor inregistrate in Bucuresti dupa data de 1 ianuarie 2019, fiind necesara inregistrarea sediului social, dar si a eventualelor puncte de lucru in Capitala si crearea a cel putin un loc de munca si mentinerea lui pentru o perioada de un an dupa finalizarea implementarii proiectului.

Bugetul anuntat pentru acest program va permite finantarea unui numar de 200 de firme nou infiintate.

Suplimentar, conditiile de eligibilitate cerute antreprenorilor interesati de aceasta finantare sunt urmatoarele:

sunt eligibile doar microintreprinderile si intreprinderile mici si mijlocii inregistrate ca societati comerciale (inclusiv societati cu raspundere limitata debutante);

actionarii sau asociatii care detin parti sociale sau actiuni in mai multe societati pot accesa acest program de finantare cu doar o singura societate;

codul CAEN trebuie sa fie eligibil in cadrul programului si trebuie sa fie autorizat pana la data ultimului decont;

nu au datorii la bugetul general sau bugetele locale la data semnarii acordului de finantare.

Pregatirea planului de afaceri este un procedeu standardizat, avand in vedere faptul ca finantatorul impune modelul-cadru al planului de afaceri. Prin urmare, pregatirea acestui document presupune descarcarea acestui model si completarea tuturor sectiunilor cerute de catre finantator:

istoricul societatii;

prezentarea proiectului de investitii;

bugetul investitiei si sursele de finantare avute in vedere;

analiza de marketing a afacerii;

necesitatea si oportunitatea realizarii investitiei.

Dupa ce proiectul este finalizat, depunerea acestuia spre evaluare are loc doar in cadrul unei sesiuni active pentru linia de finantare respectiva.

Sesiunile de depunere a proiectelor sunt anuntate pe site-ul fiecarui finantator, iar depunerea planurilor de afaceri si a celorlalte documente solicitate se poate realiza doar in format electronic, cu respectarea tuturor conditiilor precizate in ghidul solicitantului.

