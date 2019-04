Instant Factoring, finantari de 4 milioane de euro

Instant Factoring a acordat 1.930 de finantari companiilor mici si microintreprinderilor din Romania, in valoare totala de 4 milioane euro. Pentru 2019, compania isi propune o crestere a portofoliului de clienti cu 300%, cu un volum de finantari de 15 milioane euro si dezvoltarea tehnologiei, inclusiv oferirea unei solutii de blockchain pe care o detine si catre alti jucatori din piata.

Avand o rata de finantare de 63%,Compania a inregistrat in acest an 3.050 de aplicatii de vanzare a facturilor. Valoarea medie a facturii acceptata la cumparare a fost de 2.070 euro, suma maxima per factura pe care compania o finanteaza online fiind de 100.000

euro, la un cost mediu de 0,1% pe zi.

Solicitarile de finantare au provenit in mare parte din domeniile: comert, transporturi, constructii, restaurante si alimentatie publice, productie (materiale publicitare si textile) si servicii medicale si spitalicesti.

„Nevoia de finantare a companiilor din Romania este uriasa, conform datelor Bancii Mondiale si International Finance Corporation (IFC), fiind estimata la peste 40 de miliarde euro sau 26% din PIB, in conditiile in care conform BNR doar 12.000 de companii din Romania sunt bancabile si peste 30% dintre companiile romanesti au declarat in sondajele BNR ca accesul la finantare este o problema presanta si moderat presanta. Blocajul financiar este si el o cauza principala de stres pentru companiile romanesti, durata medie de incasare a facturilor la nivel de economie dublandu-se in ultimii 10 ani la apropae 120 de zile, iar creditul furnizor atingand peste 70 de miliarde euro la finalul lui 2017, o valoare tripla fata de creditul neguvernamental”, precizeaza Cristian Ionescu, CEO, Instant Factoring.

Isi propune pentru 2019 o crestere a portofoliului de clienti cu 300%, cu un volum de finantari acordate de 15 milioane de euro. Evolutia actuala a activitatii in primul trimestru al anului 2019 indica o rata de crestere de 100% fata de media trimestriala a anului 2018.

Instant Factoring a primit o finantare de 1,5 milioane euro de la un fond de investitii din Statele Unite ale Americii la finalul anului trecut, iar, conform precizarilor facute de catre CEO-ul companiei, in acest moment se pregatesc pentru atragerea unei runde de investitii de tip equity.

Alexandru Lapusan, co-fondator Instant Factoring si CEO Zitec, a precizat ca au in acest moment o solutie blockchain pe care o folosesc intern pentru a stoca facturile pe care le primesc si ca in decursul acestui an le vor oferi acces si altor jucatori din piata pentru a evita achizitia dubla a aceleiasi facturi.

„Informatiile legate de acea factura care dovedesc ca ai avut acces la ea sunt criptate si stocate in Ethereum. Fiind stocate acolo pot fi folosite ca proba, noi folosim solutia in acest moment pentru anumite facturi, iar in viitor o vom oferi si altor jucatori din piata care ar putea folosi acest serviciu pentru a evita achizitia dubla a aceleasi facturi”, conform precizarilor facute de Alexandru Lapusan.

sursa wall-street.ro