Metro vrea sa ajunga la 1100 de magazine „LaDoiPasi”

Reteaua de francize „LaDoiPasi”, dezvoltata de retailerul Metro Cash & Carry, a ajuns la peste 820 de magazine si tinteste un numar de 1100 pana la finalul anului 2019.

Reteaua de magazine ”La DoiPasi” este raspandita pe intreg teritorul tarii, cu 40% pozitionate in sudul tarii, 30% in nord, respectiv 30% in vest. Retailerul urmareste expansiunea in comunitatile din intreaga tara, atat urban, cat si rural.

Metro a initiat in urma cu peste un an un program amplu care integreaza campanii de marketing, remodelari de magazine, training pentru forta de vanzari si instrumente de management al afacerii.

Prin afilierea la franciza „LaDoiPasi”, proprietarii de magazine au acces la consultanta pe toate zonele afacerii (branding, sortiment diversificat de produse, preturi competitive, transfer de know-how, echipamente moderne si comunicare integrata de marketing). In plus, proprietarul poate implementa propriile idei, de la produse la servicii sau sprijin oferit oamenilor din comunitate, in linie cu standardele francizei.

Dupa deschiderea magazinului sub brandul „LaDoiPasi”, vanzarile cresc in medie cu 30%,iar pentru a deveni parteneri Metro in franciza „LaDoiPasi”, antreprenorii trebuie sa indeplineasca mai multe conditii care vizeaza potentialul de dezvoltare al afacerii, cat si angajamentul pe termen lung si pasiunea pentru comert.

„LaDoiPasi” este un lant de magazine de proximitate, infiintat in 2012 de catre Metro Cash & Carry Romania, lider pe piata magazinelor de proximitate in regim de franciza, cu un numar total de 820 de magazine la nivel national, in prezent.

Metro este liderul comertului cu ridicata la scara mondiala. Compania opereaza in 35 de tari si numara peste 150.000 de angajati la nivel mondial. In anul financiar 2016/2017, Metro a inregistrat vanzari de aprox. 37 miliarde euro.

Metro Cash & Carry Romania a fost lansat oficial in Romania in luna octombrie a anului 1996, prin deschiderea primului centru de distributie, in Bucuresti. Distributia nationala a magazinelor METRO Romania este urmatoarea: 5 centre in Bucuresti, cate 2 centre in Brasov, Constanta, Timisoara si cate un centru in fiecare din urmatoarele orase: Cluj, Bacau, Iasi, Craiova, Baia Mare, Pitesti, Galati, Ploiesti, Oradea, Sibiu, Suceava, Tg. Mures, Arad, Deva, Satu Mare, Piatra Neamt, Buzau, Targoviste si Turda.

