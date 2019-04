Penny Market nu pleaca din Romania

PENNY Market, dezminte zvonurile conform carora discounterul ar dori sa iasa de pe piata locala. Iar implementarea acestor planuri implica investitii substantiale din partea germanilor de la Rewe, care ar putea ajunge pana la valoarea de 3,2 miliarde de lei in urmatorii sase ani.

“Nu vrem sa vindem reteaua din Romania, ci avem planuri de extindere in Romania”, sustine Daniel Gross, Director General REWE Romania.

Investitiile din urmatorii ani includ si deschiderea celui de-al patrulea centru logistic in regiunea Oltenia, precum și lucrari de modernizare si eficientizare a intregii retele de magazine existente.

Penny Market vizeaza deschiderea a 20-25 de magazine anual, astfel incat, in 2025, reteaua sa ajunga la 400 de locatii deschise.

In prezent, reteaua Penny Market in Romania este alcatuita din 237 de magazine la nivel national si o echipa formata din 4.500 de angajati.

“Nu vrem sa vindem reteaua din Romania, dar nici nu suntem in discutii pentru eventuale achizitii ale unor jucatori mai mici pentru ca peste 80% din reteaua noastra sunt magazine facute de noi, de la zero, pentru a se incadra in stantardele noastre. In ceea ce priveste cifra de afaceri, estimam o crestere de doua cifre in 2019”, a explicat seful Penny Romania.

Anul trecut Penny Market a raportat o cifra de afaceri de 3,45 mld. lei, in crestere cu 15% fata de rezultatele din 2017, Romania fiind piata cu cea mai mare dinamica pentru discounterul german. Tot anul trecut, grupul a investit peste 346 mil. de lei in modernizarea si extinderea retelei locale, ajungand azi la un numar de 237 de magazine si trei centre logistice.

Pentru anul in curs, Penny si-a propus si cresterea ponderii furnizorilor locali pe rafturile magazinelor, dar si diversificarea gamei de produse BIO.

“Gama noastra de produse BIO nu este una foarte variata, dar vrem sa imbunatatim acest aspect. Pana la finele anului, clientii vor gasi mai multe produse BIO in magazinele Penny, si tot in 2019, vom avea si un brand pentru aceste produse”, mai spune reprezentantul Rewe care adauga ca vrea sa colaboreze cu din ce in ce mai multi furnizori din Romania pentru a asigura produse proaspete.

sursa wall-street.ro