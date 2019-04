Romania si Bulgaria, tarile din UE cu cele mai mici costuri cu forta de munca

Statele din Uniunea Europeana cu cele mai mici costuri cu forta de munca sunt Romania si Bulgaria. Este de 4-5 ori mai mica fata de media UE.

Costul fortei de munca in 2018, la nivelul intregii economii, (excluzand agricultura si administratia publica) era de 27,4 euro in Uniunea Europeana si de 30,6 euro in zona euro. Cele mai scazute costuri cu forta de munca erau anul trecut in Bulgaria (5,4 euro), Romania (6,9 euro), Lituania (9 euro), Ungaria (9,2 euro) si Letonia (9,3 euro). La polul opus, tarile cu cele mai ridicate costurile legate de forta de munca erau, in 2018, Danemarca (43,5 euro), Luxemburg (40,6 euro), Belgia (39,7), Suedia (36,6 euro), Olanda (35,9 euro) si Franta (35,8 euro). Diferenta dintre cel mai mic (Bulgaria) si cel mai mare (Danemarca) cost cu forta de munca este de 38,1 euro.

La nivelul UE, cele mai mari costuri orare cu forta de munca se inregistrau anul trecut in economia non-business (28,5 euro), iar cele mai mici erau in sectorul constructiilor (25 de euro). In zona euro, diferenta de costuri este mai mare: industria, cel mai bine platit sector (33,2 euro pe ora) si constructiile, domeniul cu cele mai mici costuri cu mana de lucru (27,6 euro pe ora).

Cele mai mari cresteri cu mana de lucru s-au inregistrat in Romania, 13,3%, (de la 28,1 lei la 31,9 lei) si in Ungaria, 9,8%. 2018 a fost al doilea an consecutiv in care tara noastra a inregistrat cea mai mare crestere a costurilor cu mana de lucru.

Ecosistemul antreprenorial din Romania a devenit mai stabil si tot mai multi romani cu acces la informatii si surse de finantare isi deschid propriile business-uri.

Proiectul “100 de romani” urmareste masurarea si imbunatatirea indicatorilor Romaniei, conform cu obiectivele de dezvoltare durabila ale ONU.”

Daca Romania ar fi o comunitate de 100 de angajati, 22 ar lucra intr-o institutie de stat, iar 78 ar fi angajati in firme private. Cei pentru care munca la stat sau „la patron” nu reprezinta o optiune, aleg calea antreprenoriatului, conform datelor din proiectul “100 de romani”.

Conform aceleasi surse, daca Romania ar fi o comunitate de 100 de oameni, 7 ar fi antreprenori. 63% dintre ei ar fi barbati si 37% ar fi femei. 4% ar da faliment in urmatorul an.

Populatia activa a Romaniei era, in iunie 2018, de 9,21 milioane persoane, in scadere cu 206.000 persoane fata de perioada similara din 2017, iar numarul mediu al pensionarilor a scazut cu 21.000 in 2018, la 5,27 milioane persoane

Daca Romania ar fi o comunitate de 100 de oameni, raportul dintre numarul angajatilor si pensionari ar fi de 32 la 26 (19 ar fi copii).

sursa wall-street.ro