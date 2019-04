Vrei sa cladesti un business de succes? Deschide un studio de videochat!

Daca esti in cautarea unei afaceri care sa iti ofere o rentabilitate ridicata si recuperarea foarte rapida a investitiei, atunci ai putea sa te orientezi catre unul dintre cele mai profitabile domenii din prezent, entertainment-ul online.

Bineinteles, detaliile si dedesubturile acestei industrii nu sunt foarte cunoscute publicului larg sau antreprenorilor, insa poti opta pentru solutia comoda si deja probata in numeroase cazuri: sistemul de franciza. Astfel, cel mai mare studio de videochat din Romania si din lume, Studio 20, ofera sansa si “reteta” deschiderii unei afaceri de succes in orice oras al tarii, iar tu nu trebuie sa vii decat cu investitia initiala.

De ce sa alegi un business marca Studio 20?

O echipa de specialisti cu experienta vasta in domeniul divertismentului online, in management si antreprenoriat a conceput proiectul Studio 20, pentru a facilita intrarea in normalitate a acestui domeniu de activitate in Romania. Amenajarile si training-ul echipei au inceput spre finalul anului 2012 si, la 1 ianuarie 2013, a fost lansat oficial studioul de videochat pilot din Bucuresti, care a validat experienta fondatorilor si mai ales faptul ca aceasta afacere poate functiona exceptional, in conditii de legalitate si organizare profesionala.

Dupa numai 6 luni de la lansarea oficiala a agentiei din Bucuresti, echipa era formata din circa 25 de modele si 11 specialisti care asigurau suport, iar incasarile lunare depaseau 50.000 de euro. Dupa 2 ani, cand a fost deschis public sistemul de franciza, studioul de videochat initial deja depasea incasari lunare de 100.000 de euro cu numai 10 camere de lucru. Astazi exista 18 locatii marca Studio 20 in lume, acestea fiind pe 3 continente: Europa, America de Nord si America de Sud, conferind acestui studio de videochat statutul de cel mai mare studio din lume.

Secretul reusitei

Marketingul eficient si consolidarea pozitiei de lider de piata sunt numai actiunile care pot fi vazute din exterior, insa atentia la detalii si performanta tuturor diviziilor si agentiilor constituie baza activitatii zilnice a acestui studio de videochat. Activitatea de model este una dificila, motiv pentru care este nevoie de o echipa de specialisti pregatita sa asigure zilnic sustinere modelelor, indiferent de nevoile acestora. In plus, fiindca acest proiect a fost gandit si pregatit inca de la inceput ca o franciza, studioul pilot va continua sa functioneze ca un centru de testare si validare a ideilor tehnice si comerciale, dar in special ca sediu de perfectionare si sustinere pentru personalul francizatilor.

Ce trebuie sa faci pentru a deschide un studio de videochat marca Studio 20?

Acest tip de business se bazeaza in mod special pe abilitati si tehnici eficiente de comunicare, motiv pentru care este esential sa ai experienta in lucrul cu oamenii, stiind sa gestionezi diferite situatii si sa poti pastra limitele si regulile de conduita. Bineinteles, la fel de important este sa ai o experienta considerabila in conducerea si organizarea unui proiect, a unei echipe sau a unei afaceri. Pana la urma, cel mai mare studio de videochat din lume nu va acorda incredere decat partenerilor care dau dovada de seriozitate si maturitate, intelegand ca succesul si recompensele financiare pot veni numai in urma unor eforturi si sacrificii din partea intregii echipe.

Pe de alta parte, nu este necesar sa ai experienta in aceasta industrie, fiindca vei primi toate informatiile necesare odata ce vei deveni francizat. Astfel, specialistii Studio 20 vor asigura sesiuni ample de training atat pentru tine, cat si pentru toti membrii echipei pe care o construiesti, iar franciza ta va beneficia de ajutor in implementarea procedurilor si suport efectiv pe toata durata de derulare a afacerii tale.

Aceasta este o afacere cu si despre oameni, astfel incat implicarea ta ca manager si sfatuitor al echipei se va dovedi esentiala. Tocmai de aceea, trebuie sa pleci la drum cu gandul ca vei coordona o echipa de 20 pana la 50 de persoane, in functie de marimea investitiei initiale si amploarea pe care o capata afacerea ta. Acesta este motivul pentru care cel mai mare studio de videochat din Romania si din lume ofera incredere partenerilor care au disponibilitatea de a se implica direct si decisiv in managementul si operatiunile de zi cu zi ale afacerii. Practic, vei fi atat investitor, cat si manager al studioului de videochat pe care l-ai sustinut financiar.

Franciza Studio 20 deja si-a dovedit profitabilitatea in majoritatea marilor orase din tara, astfel incat sunt deschise in prezent nu mai putin de 14 locatii in Romania, in orase precum Bucuresti, Craiova, Brasov, Constanta, Arad, Timisoara, Cluj Napoca sau Galati. Daca vrei sa afli mai multe detalii despre sistemul de francizare sau despre activitatea desfasurata zilnic intr-un studio de videochat, intra pe Studio-20.ro si descopera una dintre cele mai profitabile afaceri ale momentului!