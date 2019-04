Millennials determina companiile sa accelereze investitiile in IT

Millennials determina companiile sa accelereze investitiile in IT

Cheltuielile cu tehnologiile si serviciile care permit transformarea digitala a proceselor de business, a produselor si companiilor sunt estimate sa atinga aproape 2 mii de miliarde de dolari in 2022, la nivel global. In acelasi timp, in 2019, 83% dintre companii vor majora investitiile in digitalizare, cu scopul de a alimenta viitoare transformari digitale pentru a ramane competitive, a reduce costurile si a majora profitabilitatea.

Generatia Millennials este cea care, in prezent, are cea mai mare putere de cumparare dintre toate generatiile, cheltuieste cel mai mult si va avea un impact economic major in industriile de retail, banking, telecom, asigurari, sanatate, media.

„Investitiile in IT vor creste intr-un ritm accelerat in urmatorii ani. Iar companiile care fac o prioritate din transformarea digitala si care sunt preocupate, in special, de imbunatatirea experientei clientilor prin adoptarea de solutii inovatoare pot atinge o eficienta operationala semnificativa”, spune Rafael Campos, Sales VP pentru Europa la VTEX, furnizor global de solutii eCommerce in cloud pentru companii mari si una dintre cele mai importante platforme eCommerce din lume.

Ponderea clientilor din generatia Millennials devine tot mai mare in numarul total de clienti care comanda online, acesta fiind, de asemenea, unul dintre factorii importanti de crestere a pietei de comert electronic din Romania.

Principala prioritate pentru industria de retail este, in prezent, implementarea unei strategii omnichannel care, la nivel mondial, va genera investitii de peste 27 de miliarde de dolari urmatorii 3 ani in platforme omnichannel de comert, in experiente virtuale augmentate, in marketing contextualizat si in solutii de plati de generatie urmatoare.

„In Romania, investitiile in IT, in software si procese, au fost facute exclusiv de catre marii jucatori. Insa, in prezent, companiile pot accesa solutii de software as a service, fara sa fie nevoie de infrastructura; o astfel de varianta este mai ieftina decat o dezvoltare interna, mai rapid de implementat si este potrivita pentru aproape orice nevoie de afaceri”, a subliniat Campos, in ceea ce priveste posibilitatea companiilor de a accesa diferite astfel de solutii. „Acum cativa ani, companiile isi construiau propria infrastructura. In zilele noastre, acestea pot avea acces la infrastructura cea mai larga, sigura si de incredere, in doar cateva click-uri. Cu mai putin de 10 ani in urma, companiile erau preocupate de versiunile de software instalate, de actualizari etc. Acum, la o simpla cautare pe Google, pot gasi o mie de solutii cloud pentru nevoile lor de afaceri”.

sursa wall-street.ro