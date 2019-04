Signal Iduna intra pe segmentul de retail

Signal Iduna lanseaza o linie de noi produse de asigurari private de sanatate de tip e-commerce, adresate consumatorilor individuali, in cazul carora primele de asigurare variaza, in functie de varsta asiguratilor, intre 600 si 3.000 de lei anual. Acestea pot fi achizitionate online si ofera acoperiri de pana la 200.000 euro pentru tratamente si interventii chirurgicale in sistemul medical privat, in peste 800 de clinici si spitale, atat in Romania, cat si in strainatate.

„Noile produse pe care le lansam azi sunt intuitive, usor de inteles si accesibile pentru majoritatea romanilor. Credem in viitorul pietei in Romania si de aceea investim profitul realizat local in dezvoltarea liniei de asigurari individuale de sanatate. De la inceputul activitatii in Romania, cu 10 ani in urma, Signal Iduna a platit in servicii medicale peste 105.000.000 de lei, reprezentand peste 900.000 cazuri medicale si peste 80.000 de pacienti unici”, spune Tiberiu Maier, presedinte Signal Iduna Romania.

Asigurarea de sanatate cu acoperire in cazul diagnosticarii cu cancer Vital Care, ofera acoperire inca de la primul diagnostic si include suport financiar pentru toate costurile medicale, precum si acoperiri suplimentare, care vizeaza partea de well-being fizic si emotional. Sunt incluse toate costurile consultatiilor, investigatiilor si tratamentelor, al spitalizarii, interventiilor chirurgicale, inclusiv dispozitive medicale. In plus, Vital Care include ca acoperiri de well-being servicii aditionale ca medical attendant, servicii hoteliere pentru insotitor in spitalizare, tratamente alternative si terapii complementare, terapie pshihologica, consiliere in nutritie, chirurgie plastica reconstructiva, cheltuieli conexe diagnosticului, precum si consultanta privind accesarea programelor nationale.

Si Take Care, asigurare de sanatate cu acoperire in caz de spitalizare. Aceasta acopera costul interventiilor chirurgicale sau al tratamentelor in spitale publice sau private. Sunt de asemenea incluse acoperirile well-being, cum ar fi medical attendant si servicii hoteliere pentru insotitor pe durata spitalizarii.

Sau seria noutatilor de la Signal Iduna este completata de 360 Care, un produs de asigurare complet, care acopera complet costurile serviciilor medicale ambulatorii, ale tratamentelor si spitalizarii in sistemul medical privat.

Asigurarea 360 Care acopera: investigatii si servicii medicale pe durata spitalizarii, interventii chirurgicale, consultatii si controale in ambulatoriu, verificari medicale si consultatii preventive, investigatii si analize medicale. De asemenea, 360 Care acopera costurile serviciilor medicale generate de monitorizarea sarcinii si nastere. Nu in ultimul rand, 360 Care cuprinde acoperiri well-being, cum ar fi medical attendant si servicii hoteliere pentru insotitor pe durata spitalizari.

Cu prime subscrise in valoare de 74.46 milioane de lei in 2018 si peste 150.000 de asigurati in Romania, Signal Iduna are o cota de piata de 21.5% pe piata locala a asigurarilor de sanatate. Prezenta pana acum in exclusivitate in segmentul corporate, Signal Iduna isi face astfel intrarea si pe segmentul de retail.

„Piata asigurarilor de sanatate in Romania inregistreaza o crestere puternica, cu peste 60% in 2018, iar clientii sunt din ce in ce mai bine informati, mai receptivi si mai preocupati de sanatatea lor si a familiei, atat in segmentul corporate, cat si in retail. Signal Iduna este unul dintre liderii si formatorii acestui domeniu, ne dorim sa investim in educarea pietei si sa transferam catre forta de distributie toata experienta noastra in asigurari private de sanatate. Acesta este focusul companiei inca de la inceputurile Signal Iduna in Romania”, spune Tiberiu Maier, presedinte Signal Iduna Romania.

Signal Iduna ofera acces la servicii medicale la alegerea pacientului in peste 800 de clinici si spitale partenere atat in tara, cat si in Uniunea Europeana si Turcia.

