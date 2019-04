Statul respinge dividendele suplimentare cerute de FP la Nuclearelectrica

In Adunarea Generala Ordinara desfasurata marti, actionarii Nuclearelectrica au aprobat, distribuirea de dividende in valoare totala de 378,914 milioane de lei, valoarea dividendului brut pe actiune fiind de 1,2567 lei. Iar dividendele suplimentare cerute de Fondul Proprietatea au fost respinse.

„Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (‘SNN’) informeaza actionarii si investitorii ca in data de 23.04.2019 a avut loc la Hotel Capital Plaza, sala Ion Mincu I, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SNN, incepand cu ora 10:00. In conformitate cu punctul 5 de pe ordinea de zi a AGOA, a fost aprobata propunerea Consiliului de Administratie privind repartizarea profitului net al exercitiului financiar 2018 pe destinatii, valoarea totala a dividendelor brute in valoare de 378.914.310 lei, valoarea dividendului brut pe actiune in valoare de 1,25670615 lei, data platii dividendelor, respectiv data de 28 iunie 2019 si modalitatile de plata”, se arata intr-un document citat de Agerpres.

Nuclearelectrica (SNN) a afisat un profit in crestere cu 27,4% pentru anul trecut, rezultatul net cifrandu-se la 390,545 milioane de lei, fata de 306,542 in anul precedent, iar profitul net pe actiune a crescut la 1,3 lei, de la 1,02 lei.

Veniturile totale ale companiei au fost de 2,128 miliarde de lei, din care venituri din vanzarea energiei electrice – 2,116 miliarde de lei (2,111 miliarde de lei din vanzarea energiei pe piata libera) si venituri din transportul energiei electrice – 11,676 milioane de lei.

Cheltuielile din exploatare au totalizat 1,648 miliarde de lei, din care cheltuieli cu personalul – 388,776 milioane de lei, costul cu combustibilul nuclear – 101,991 milioane de lei si cheltuieli cu transportul energiei electrice – 11,676 milioane de lei.

In decembrie 2018, Nuclearelectrica a declarat dividende de 756,799 milioane de lei, din care 271,362 milioane de lei distribuiti din profitul net al exercitiului financiar 2017 si 485,437 milioane de lei distribuiti in baza prevederilor art. II si art. III din Ordonanta de Urgenta 29/2017 (privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale etc, n.r.). Dividendele nete neplatite la 31 decembrie 2018 sunt in valoare de 684.121 lei.

Iar compania are active in valoare de 9,188 miliarde de lei si capitaluri proprii de 7,428 miliarde de lei.

Actionarii Nuclearelectrica sunt statul roman, prin Ministerul Energiei, care detine 82,49% din capitalul social, Fondul Proprietatea – 7,05% si alti actionari – 10,45%.

sursa wall-street.eo