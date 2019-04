Schimbări radicale la Aeroportul Internațional Henri Coandă

Răzvan Cucu, ministrul Transporturilor, schimbări neașteptat de severe la Otopeni. În urma unor reclamații ale mai multor români, bărbatul a decis să facă o vizită surpriză pe Aeroportul Internațional Henri Coandă.

După ce a ajuns acolo, ministrul a hotărât că este timpul ca directorul Aeroportului Otopeni, Gabriel Stoe, să fie demis, conform stiripesurse.ro. În plus, Ivan Alexandru, actualul adjunct, ar putea să îi ocupe locul directorului Aeroportului Otopeni.

”La unitățile din subordinea Ministerului Transporturilor doar bunii manageri pot să fie directori!

Am efectuat in aceasta dimineață o vizită inopinată în principala poarta de intrare a României și anume Aeroportul Internațional Henri Coandă – Otopeni.

Am primit numeroase sesizări din partea pasagerilor nemulțumiți de ceea ce văd în acest aeroport.

La fata locului am găsit o mizerie de nedescris în toalete, ziduri rupte, igrasie.

Problema scărilor rulante este așa cum mi-au semnalat-o românii. Scările rulante care ar trebui să deservească pasagerii cu dizabilități nu funcționau, lifturile, la fel” a explicat ministrul Transporturilor.

Prin aeroportul foarte cunoscut trec în fiecare zi zeci de mii de pasageri care vor, nu vor, întâmpină aceste chestiuni neplăcute.

La plecări nu sunt scaune iar pasagerii nu au de ales decât să stea pe marginea scărilor și pe pervazul geamurilor.

„Mizeria și delăsarea pe care le-am găsit aici arată un management defectuos. Arată lipsa unui bun gospodar care să conducă această companie. Lipsa investițiilor este vizibilă, deși ar putea sa existe investiții pentru că aceasta companie are buget generos.M ă declar total nemulțumit de acest management al companiei si cu siguranță românii merita un altfel de management.

Vizitele mele la unitățile MT vor continua! Cine nu înțelege că românii trebuie respectați, mai bine se duce acasă!”, a adăugat Răzvan Cuc.

Răzvan Cuc a cerut revocarea din funcție a directorului prin intermediul Consiliului de Administrație al societății