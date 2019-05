UE acorda 1 mld. euro pentru creditarea tinerilor care vor sa faca agricultura

Comisia Europeana si Banca Europeana de Investitii (BEI) au lansat luni un program comun pentru finantarea de imprumuturi pentru tineri agricultori, in valoare de 1 miliard de euro. Finantat in totalitate de BEI, ar urma sa fie completat de bancile participante in cadrul fiecarui stat membru, ceea ce ar putea majora suma totala disponibila la 2 miliarde de euro.

Putin mai mult de un sfert dintre cererile pentru credit depuse de tinerii agricultori din UE au fost respinse (27%), comparativ cu o rata de 9% pentru agricultori in general, isi exprima regretul Comisia Europeana, preocupata de o reinnoire a generatiilor in agricultura.

Un „tanar agricultor” are mai putin de 40 de ani, aceasta categorie reprezenta 11% din totalul celor 10,3 milioane de agricultori in 2016, in timp ce 32% aveau peste 65 de ani.

„Este o problema majora de a le oferi tinerilor agricultori credite pe termen lung cu dobanzi rezonabile”, a subliniat Phil Hogan, comisarul european pentru Agricultura. „Accesul la finantare este crucial si adesea un obstacol pentru tinerii care vor sa imbratiseze aceasta profesie”, a afirmat el.

Initiativa comuna va viza imprumuturi pe termen de 15 ani, la dobanzi „inferioare celor de pe piata”, precizeaza comunicatul.

sursa wall-street.ro