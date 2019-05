Dintre tarile UE Romania are cei mai multi liber profesionisti din totalul fortei de munca.

Romania era, in 2018, printre tarile Uniunii Europene cu cei mai multi freelanceri. Mai exact, 17% din forta de munca din Romania era liber profesionista, peste media UE de 14%. . Cei mai multi sunt inregistrati in activitati profesionale, servicii si vanzari si mestesuguri.

32,6 milioane de persoane cu varsta cuprinsa intre 15 si 74 de ani, la nivelul UE, erau liber profesionisti in 2018. Ceea ce inseamna un procent de 14% din totalul angajatilor. Doi din trei liber profesionisti sunt barbati (68%).

La nivelul Uniunii Europene, Grecia avea, in 2018, cei mai multi liber profesionisti (30% din totalul fortei de munca). Adica una din trei persoane era freelancer. In Italia, ponderea liber profesionistilot din totalul fortei de munca a fost anul trecut de 22% (una din cinci persoane). Niveluri ridicate au fost inregistrate in Polonia (18%) si Romania (17%). Aceste tari sunt urmate de Cehia, Olanda si Spania, fiecare cu 16%, Portugalia, Slovacia si Marea Britanie, fiecare cu 15%.

La polul opus, tarile UE cu cea mai mica pondere a liber profesionistilor din totalul fortei de munca erau, in 2018, Danemarca (8%), Luxemburg (8%), Germania (9%) si Suedia (9%).

Cei mai multi liber profesonisti lucrau, anul trecut, in activitati profesionale. Alte ocupatii populare printre liber profesionisti sunt: servicii si vanzari (16%), mestesuguri (15%), lucratori calificati in agricultura, pisciculta si domeniul forestier (14%), tehnicieni (12%), manageri (12%). Impreuna, aceste categorii ptofesionale reprezinta 90% din totalul numarului de liber profesionisti.

Liber profesionistii din Romania erau printre europenii cei mai nemultumiti de locul de munca. Aproape jumatate (48%) dintre liber profesionistii Uniunii Europene se declarau, in 2017, „foarte satisfacuti” de locul lor de munca, insa acest grad de satisfactie varia foarte mult intre statele membre.

Suedia (83%), Malta (82%) si Danemarca (81%). Iar in alte 21 de state membre, proportia liber profesionistilor care se declara „foarte satisfacuti” de locul lor de munca varia intre 30% si 70%.

In patru state membre proportia liber profesionistilor care se declara „foarte satisfacuti” de locul lor de munca era mai mica de 30%, respectiv Bulgaria (putin sub 30 %), Portugalia (29%), Cipru (26%) si Romania (19 %).

Pana in anul 2035, masinile dotate cu inteligenta artificiala vor munci mai mult decat oamenii, iar numarul liber profesionistilor il va depasi pe cel al angajatilor, reiese din estimarile Forumul Economic Mondial.

„Echipa de specialisti ai think-tank-ului INACO – Initiativa pentru Competitivitate estimeaza ca, pana in anul 2025, masinile dotate cu inteligenta artificiala vor munci mai mult decat oamenii. Numarul liber profesionistilor il va depasi pe cel al angajatilor pana in anii 2035, iar programul si locul de munca se vor flexibila semnificativ”, a transmis Andreea Paul, presedintele INACO

Potrivit datelor Forumului Economic Mondial, in industriile mari, masinariile ocupa, in prezent, aproape 30% din timpul orelor de munca, iar oamenii restul de 70%, in medie. Pentru intervalul 2019 – 2022, estimarile arata ca robotii dotati cu inteligenta artificiala vor presta circa 42% din munca industriala, dar procentele pot diferi de la o industrie la alta. Astfel, in procesarea datelor rolul robotilor va creste de la 46%, in 2018, la 62% in 2022, in timp ce in luarea deciziilor saltul este de la 18% la 27%, in intervalul de referinta.

sursa wall-street.ro