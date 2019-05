MAE a contestat la timp decizia Comisiei Europene

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) transmite ca s-a incadrat in termen atunci cand a depus cererea de anulare a unei decizii a Comisiei Europene (CE). Precizarile vin dupa ce au aparut informatii despre faptul ca Tribunalul UE a respins solicitarea Romaniei pentru anularea hotararii CE de punere in aplicare a unor corectii financiare in valoare de 80 milioane euro. Ministerul precizeaza ca va face recurs la decizia Curtii de Justitie a UE.

Romania a pierdut in prima instanta aproximativ 100 de milioane de euro, fonduri europene pe agricultura, pentru ca un agent guvernamental a introdus tardiv o actiune la Tribunalul UE prin care cerea anularea unei decizii de corectie a Comisiei Europene.

„In concluzie, din analiza efectuata la nivelul Agentului Guvernamental pentru CJUE rezulta ca actiunea in anulare formulata de Romania la data de 07.09.2018 a fost introdusa cu respectarea termenelor. Acest aspect urmeaza a fi supus atentiei CJUE prin recursul ce va fi formulat in cauza”, transmite Ministerul de Externe.

„Sub aspect juridic, Agentul Guvernamental pentru Curtea de Justitie a Uniunii Europene considera ca cererea introductiva a respectat normele de drept procesual ale UE, in contextul in care Decizia 2018/873 a fost notificata Romaniei la data de 14.06.2018 si publicata in JOUE la data de 15.06.2018, iar textul notificat era incomplet, aspect recunoscut chiar de Tribunalul UE la punctele 50, 53 si 55 din Ordonanta de respingere din data de 30 aprilie 2019”, se arata in comunicat.

Potrivit art. 56 din statutul Curtii de Justitie a Uniunii Europene, deciziile Tribunalului sunt susceptibile de recurs la CJUE, termenul pentru exercitarea caii de atac fiind de 2 luni de la notificarea lor, iar autoritatile romane urmeaza sa uziteze de acest drept, dat fiind faptul ca, in cauza, Tribunalul UE nici nu a organizat o dezbatere orala a cauzei, anunta Ministerul.

sursa wall-street.ro