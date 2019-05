Piata farmaceutica din Romania a crescut cu 13,4% in 2018, la 3,4 miliarde euro

Incluzand medicamente cu si fara prescriptie, piata farmaceutica din Romania, a inregistrat in 2018 o crestere de 13,4% fata de anul anterior, atingand nivelul de 3,374 miliarde euro.

Zentiva a avut in 2018 un pret mediu de producator de 7,84 lei, cu 4% in crestere fata de media de 7,52 lei din 2017. Ca referinta, pretul mediu de producator la nivelul intregii piete farmaceutice locale a fost in 2018 de 25,9 lei, cu 8% mai mare fata de media de 24 lei din 2017, potrivit unui raport transmis de Zentiva Bursei de Valori Bucuresti (BVB).

Alti producatori locali cu traditie pe piata medicamentelor sunt: Ranbaxy (Terapia) Cluj, Antibiotice Iasi, Labormed, Biofarm. Principalii importatori de produse farmaceutice sunt: Sanofi, Hoffmann la Roche, Novartis, Pfizer, Glaxo SmithKline.

Iar pretul mediu al produselor Zentiva (produse finite si marfuri) pe unitatea farmaceutica vanduta a fost de 4,37 lei in 2018 (4,61 lei in 2017), scaderea datorandu-se mix-ului de produse si forme de ambalare. Portofoliul de produse al Zentiva SA include 130 de produse de uz uman, in forme solide (comprimate, capsule, peleti) si solutii injectabile.

Exportul a produselor finite si marfurilor a reprezentat anul trecut 59% din total venituri din vanzari (252 milioane lei), fata de 53% in 2017 (213 milioane lei). Care au fost realizate printr-o societate din cadrul Grupului Sanofi (Sanofi Winthrop), respectiv printr-o societate din cadrul Grupului Zentiva (Zentiva k.s.), si au fost destinate in principal pietelor din Uniunea European. Ponderea produselor OTC in Zentiva SA (medicamente vandute fara prescriptie) in vanzari a fost de 11% in 2018 fata de 14% in anul precedent.

Zentiva este un producator european de medicamente care deserveste pacientii din Europa, Orientul Mijlociu si Africa. Compania are o echipa de peste 2.500 de persoane si o retea de fabrici – inclusiv fabricile din Praga si Bucuresti.

In Romania, Zentiva are aproximativ 750 de angajati si detine o unitate de productie de medicamente, care produce atat pentru piata romaneasca cat si pentru alte tari europene.

