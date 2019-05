Ce s-a intamplat cu cei 140 mil. euro incasati de SIF Oltenia pentru vanzarea BCR

Majoritatea banilor incasati de SIF Oltenia (SIF5) pentru vanzarea de anul trecut a pachetului de 6,2% din actiunile BCR se afla in conturi curente, in vreme ce aproximativ 45 mil. euro au fost folositi pentru achizitii de actiuni BRD si Banca Transilvania (TLV), in decembrie anul trecut.

SIF Oltenia a finalizat in octombrie 2018 vanzarea unui pachet de 1 miliard actiuni BCR catre austriecii de la Erste Bank, societatea incasand 140 mil. euro (653 mil. lei). Suma a reprezentat 97,7% din totalul de 668,5 mil. lei al incasarilor realizate de SIF Oltenia anul trecut de pe urma vanzarilor de actiuni.

Din aceasta suma, SIF Oltenia a cumparat actiuni pe bursa de 221,6 mil. lei (aproximativ 45 mil. euro), de peste patru ori mai mult decat cifra inregistrata in 2017.

Achizitii importante de actiuni Banca Transilvania, a facut societatea de investitii financiare condusa de Tudor Ciurezu, dublandu-si practic participatia pe care o avea anterior in cadrul acestei banci. De asemenea, SIF5 a cumparat si cantitati ridicate de actiuni BRD.

“Numarul de actiuni detinute la cei doi emitenti (TLV, BRD) a crescut semnificativ urmare a politicii investitionale desfasurate, prin care o parte din lichiditatile obtinute din vanzarea BCR au fost dirijate catre achizitia de actiuni bancare. SIF Oltenia a profitat de contextul favorabil creat in urma emiterii de catre guvern a Ordonantei de Urgenta nr. 114/28.12.2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, act normativ care a determinat scaderi de amploare a cotatiilor actiunilor din domeniul bancar si energetic”, se mentioneaza in raportul anual publicat de SIF Oltenia.

Presupunand ca SIF Oltenia a cumparat actiunile celor doua banci in primele zile de dupa anuntul OUG 114 (19-21 decembrie 2018), societatea ar fi inregistrat pana in prezent castiguri curpinse intre 15 si 25%.

“Strategia SIF Oltenia a fost si este pentru a mentine participatii ridicate in domeniul bancar, considerand ca piata bancara are in continuare potential de crestere. Evolutia pozitiva a indicatorului de profitabilitate a sistemului bancar din Romania in ultimii ani ne determina sa fim optimisti si sa mentinem o expunere ridicata a portofoliului administrat pe acest sector, chiar daca ultimele decizii guvernamentale ale finalului de an 2018 par a afecta acest sector de activitate”, mentioneaza reprezentantii SIF Oltenia.

Restul banilor din vanzarea BCR (95 mil. euro) se afla in conturi curente, SIF Oltenia alegand aceasta varianta in detrimentul depozitelor deoarece dobanzile la depozite in valuta devenisera negative anul trecut.

“Anticipand o apreciere a cursului EURO/RON a fost preferata mentinerea disponibilitatilor in valuta. (…) La data de 31.12.2018 sumele ce se regasesc in conturi curente sunt de 472,3 mil. lei, din care 443,2 mil. lei, respectiv 95 mil. euro sunt sume in valuta”, detaliaza oficialii SIF Oltenia.

SIF Oltenia a incheiat anul 2018 cu un profit net de 96,2 mil. lei si venituri de 123,6 mil. lei, in ciuda vanzarii de 140 mil. euro (653 mil. lei) a titlurilor BCR.

Astfel,societatea a inchis anul 2018 cu un castig din tranzactii recunoscut in rezultatul reportat conform IFRS 9 de 606,8 mil. lei si cu un castig net recunoscut in rezultatul reportat de 507,8 mil. lei.

sursa wall-street.ro